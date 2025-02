O fim do mundo está próximo? Veja a previsão de vários videntes pelo mundo

A preocupação com o fim da vida e o fim do mundo remonta os tempos mais antigos da sociedade humana, em que algumas pessoas identificam os sinais do Apocalipse no Velho Testamento da Bíblia, enquanto outras buscam sinais mais precisos.

Ao longo dos anos, muitos tentaram decifrar a data exata do evento que acabaria com o mundo todo. No caso da ciência, há o entendimento de que não é uma questão de "se", mas "quando", ainda mais quando questões climáticas são levadas em consideração.

Os videntes do Apocalipse são muitos, indo do famoso Nostradamus, passando pelo brasileiro Athos Salomé e até o físico Newton. Alguns deles acabam relacionando o fim do mundo com uma possível Terceira Guerra Mundial e que 2025 é o ano para que isso aconteça.

Programe-se de acordo com cada teoria

É preciso cuidado ao analisar as teorias, já que elas não possuem fundamento científico para poderem afirmar com precisão a data ou época em que o mundo irá acabar. Mas não custa nada conhecer algumas delas, como organizou o portal Extra.

Nostradamus

Um dos videntes mais famosos do mundo e que é sinônimo para quem consegue prevê algum evento, afirmou que o mundo acabaria em 2021 e três anos depois.

Os defensores do vidente francês contam que, na verdade, ele falou sobre um "processo longo" que teria como resultado o fim da vida na Terra e não uma data exata para o Apocalipse. Por conta disso, alguns especialistas nas previsões de Nostradamus afirmam que ele chegou a falar em dominação do planeta por zumbis, fome e miséria como nos acontecimentos bíblicos, além de tempestades solares e queda de asteroide.

Além do fim do mundo, Nostradamus teria previsto a Revolução Francesa, a bomba atômica e até Hitler chegar ao poder na Alemanha.

Isaac Newton

O famoso físico inglês que desvendou a teoria da gravidade, além de outras descobertas, calculou que o "juízo final" vai acontecer em 2060, de acordo com os seus estudos bíblicos.

Segundo a teoria de Newton do ano de 1704, os dias são na realidade anos disfarçados nos livros de Daniel e Apocalipse da Bíblia. Assim "o fim" seria depois de um período de corrupção, que é descrito como "um tempo, tempos e metade de um tempo". A expressão significa "um ano, dois anos e metade de um ano", em que o resultado é 1.260 dias. Ou seja, para Newton, o ano terminaria em 1260 anos.

Na teoria dele, a contagem deveria começar a partir do ano 800, que foi a coroação de Carlos Magno, que representa o ano "em que a supremacia papal começou". Numa conta básica, 1260 mais 800 é igual a 2060.

Baba Vanga

Vangelia Pandeva Gushterova é uma vidente búlgara cega, que é mais conhecida como Baba Vanga. Ela morreu em 1996, mas previu que o início do fim do mundo seria em 2025, em que haveria uma grande guerra na Europa.

Ela falou, também, que o processo seria longo, em que a vida seria destruída totalmente apenas em 5079, que seria concluído com um evento cósmico devastador.

Elder Paisios

Ele é conhecido como o "Nostradamus Grego" e morreu em 1994. A sua visão dá conta de que o motivo do fim da vida no planeta seria a eclosão de uma Terceira Guerra mundial e que ela aconteceria no Oriente Médio. Palestinos e Israelenses dariam início ao processo de destruição da Terra, em que a Rússia entraria no conflito.

Paisios foi proclamado como Santo da Igreja Ortodoxa em 2015 e ele acreditava que a terra onde Jesus viveu seria o palco do início da destruição.

O Santo chegou a prever a Guerra da Ucrânia.

Athos Salomé

É o representante do Brasil nas previsões de fim do mundo e é conhecido como "Nostradamus Vivo". Salomé é mineiro e também acredita que a Terceira Guerra Mundial será o início para o fim da vida na Terra.

Ele afirmou que o evento deveria ter começado no segundo semestre de 2024 e que a vida do mundo estaria em risco.

Ele conta que a Terceira Guerra já começou, principalmente nos ambientes virtuais e os algoritmos estão escondendo ela. "Se a Terceira Guerra Mundial não foi ainda oficializada, não quer dizer que a guerra já não tenha começado", explica Salomé a um blog.

Uma das justificativas para que o evento não tenha ocorrido é de que a catástrofe poderia ser evitada. Além disso, o "Nostradamu Vivo" diz que não faz profecias, mas "alertas" e que o fim do mundo pode ter sido adiado para 2026.

Kushal Kumar

É outro adepto da teoria que o fim do mundo acontecerá com o início de uma Terceira Guerra Mundial. Ele é conhecido como "Nostradamus Indiano".

Nas suas previsões, ele afirmou que a terceira grande guerra aconteceria no ano passado, mas chegou a ajustar a programação, mas falhou novamente. Para realizar as previsões, ele utiliza um mapa astrológico védico, assim como lê os alinhamentos planetários.

