Molhou o tênis ou sapato na chuva? Veja como secar os calçados mais rápido no inverno amazônico

O inverno amazônico segue forte em Belém, com chuvas intensas e frequentes que devem se estender até meados de maio. Com esse período chuvoso, é comum que tênis e sapatos fiquem encharcados ao longo do dia. No entanto, deixá-los molhados por muito tempo pode causar mau cheiro, proliferação de fungos e danificar o material do calçado. Para evitar esses problemas, confira algumas dicas práticas para secar seus calçados mais rápido e eficiente:

Retire o excesso de água:

O primeiro passo é retirar o excesso de água dos seus sapatos e tênis com um pano seco ou papel toalha. Pressione suavemente para absorver o máximo de umidade possível, tanto na parte externa quanto interna dos calçados.

Utilize jornal ou papel absorvente:

Amasse folhas de jornal ou utilize papel absorvente e coloque-os dentro dos sapatos e tênis. Esses materiais têm a capacidade de absorver a umidade, acelerando o processo de secagem. Troque o papel ou jornal a cada duas horas, ou quando perceber que já estão úmidos.

Arroz: um aliado poderoso

O arroz é um excelente absorvente natural. Encha uma bacia ou caixa com arroz cru e coloque os calçados dentro, certificando-se de que estejam completamente cobertos pelo grão. Deixe agir por algumas horas ou durante a noite. O arroz irá absorver a umidade, deixando seus sapatos e tênis secos mais rapidamente.

Ventilador: acelere a secagem

Se você tiver um ventilador em casa, utilize-o para acelerar o processo de secagem. Posicione os calçados próximos ao ventilador, mas não diretamente em frente, para que o ar circule e ajude a evaporar a umidade.

Sol, mas com cautela:

Expor os sapatos e tênis ao sol pode ser uma forma de secagem, mas é preciso ter cuidado, principalmente em Belém, onde o sol pode ser muito forte. Evite deixá-los sob o sol forte por muito tempo, pois o calor excessivo pode danificar os materiais e causar desbotamento. O ideal é deixá-los em um local arejado e com sombra.

Evite a máquina de lavar e secadora:

Embora possa parecer tentador utilizar a máquina de lavar e secadora para secar os calçados, essa não é a opção mais recomendada. O calor e a agitação podem danificar os materiais, deformar os sapatos e tênis, além de descolar solados.

Produtos específicos para secagem:

Existem no mercado produtos específicos para secagem de calçados, como sachês absorventes e sprays secadores. Esses produtos podem ser encontrados em lojas de calçados e alguns supermercados. Utilize-os segundo as instruções do fabricante.