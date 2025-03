Molhou o sapato na chuva? Saiba como tirar o 'chulé' com sal de cozinha

O inverno amazônico é o período característico em que as chuvas na capital paraense mais se intensificam, e com elas, surge outro problema, os tênis e sapatos molhados. Porém, deixá-los úmidos por muito tempo pode gerar diversas consequências, como, por exemplo: o descolamento do sapato e, principalmente, o mau cheiro que abre espaço para o surgimento e a proliferação de bactérias.

Nessa perspectiva, uma das receitas caseiras mais eficientes e baratas que podem acabar com esse problema é a utilização do sal e do amido de milho, popularmente conhecido como “maisena”. Para fazê-la, é necessário passar uma boa quantidade da mistura dos produtos no calçado e deixar agir por pelo menos 24h. Após esse período, recomenda-se limpá-lo e verificar se, realmente, o mau cheiro sumiu.

A explicação do sal nesse processo deve-se ao fato de que, além de sua importante utilização na cozinha, ele também possui propriedades químicas específicas voltadas para a desinfecção, remoção de manchas e eliminação de ferrugens. Assim, o sal pode ajudar a reduzir a umidade e tem propriedades antibacterianas (através do efeito osmótico que desidrata as bactérias), o que pode contribuir para a desinfecção e a redução do odor. Já o amido de milho, considerado altamente absorvente pela sua textura, ainda é apontado por especialistas como uma substância naturalmente abrasiva que reduz a fricção e possui PH neutro, suave para os materiais do calçado. Contudo, vale lembrar que a eficácia pode variar dependendo da origem do odor e do material do calçado.

VEJA MAIS

Veja outras dicas de como tirar o mau cheiro dos sapatos

Retire o excesso de água

Para secar rapidamente os calçados molhados, a primeira dica considerada ideal para conseguir realizar esse processo é retirar o excesso de líquido com um pedaço de tecido ou guardanapo de papel para absorver o máximo de água possível.

Utilize o arroz como absorvente natural

Poucas pessoas sabem, mas o arroz é um aliado poderoso quando se trata da utilização de um absorvente natural. Para realizar essa técnica de secagem, é necessário encher uma bacia ou caixa com arroz cru e mergulhar o par de sapatos dentro do recipiente. Depois, é só deixar agir por algumas horas ou durante à noite.

Coloque no sol, mas com cuidado!

Outra forma de secagem natural é a exposição dos calçados ao sol, porém é preciso ter muito cuidado, se esse procedimento durar por longos períodos ou em um horário de 12h, por exemplo, pode terminar danificando o material do sapato.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editor web de oliberal.com)