Miss Bumbum vende tapa-sexo usado por R$ 10 mil e fica surpresa ao descobrir quem comprou

Musa da Acadêmicos do Tucuruvi no Carnaval 2025, a influenciadora Rosana Ferreira leiloou o tapa-sexo utilizado por ela no desfile das escolas de samba deste ano. Ela ficou conhecida após ser a primeira vencedora do concurso Miss Bumbum Brasil, em 2018.

Nas redes sociais da influencer, ela contou que o leilão do acessório teria como objetivo minimizar as despesas dela durante o período carnavalesco. Segundo ela, apenas com o acompanhamento de um personal trainer especializado ela teria investindo mais de R$ 2 mil por semana, fora as despesas com alimentação, procedimentos estéticos e produção para o carnaval, como maquiagem, cabelo e fantasia.

“O Carnaval exige muito da gente, não é só chegar e sambar. Treinei intensamente, cuidei da alimentação e investi para estar na minha melhor forma. Só quem vive isso sabe o quanto a preparação é puxada. A fantasia, os ensaios, o corpo, tudo precisa estar impecável para esse momento”, disse.

O tapa-sexo foi leiloado após o desfile das escola e o leilão começou com lances a partir de R$ 2 mil. Mas, no final, o acessório foi arrematado por R$ 10 mil.

Rosana Ferreira faz leilão do tapa-sexo usado por ela no carnaval 2025. (Foto: Divulgação/CO Assessoria)

Ainda nas redes sociais, Rosana Ferreira contou que o que mais chamou atenção dela foi a pessoa que teria adquirido o tapa-sexo.

“O que mais me surpreendeu foi descobrir que quem comprou foi uma mulher. Eu esperava um fã, um colecionador, mas ela me disse que se identifica comigo e queria ter um pedaço dessa história do Carnaval. Achei incrível! Isso mostra que minha trajetória inspira outras mulheres também”, compartilhou.

Além de leiloar o tapa-sexo, a influenciadora também expressou tristeza após o resultado do desfile das escola de samba de São Paulo, que levou o rebaixamento da Acadêmicos do Tucuruvi do Grupo Especial para o Grupo de Acesso.

(Júlia Marques, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)