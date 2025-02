Minimum monday: o que é a "segunda-feira mínima", nova trends do TikTok?

O TikTok, conhecido por suas dancinhas virais e desafios inusitados, agora apresenta uma nova tendência que promete revolucionar a forma como encaramos a semana: o Minimum Monday, a chamada "segunda-feira mínima" em português. A proposta é simples: começar a semana de forma mais leve, priorizando a saúde mental e o bem-estar.

O que é o Minimum Monday?

A ideia por trás do Minimum Monday surgiu como uma resposta ao sentimento de ansiedade e desânimo que muitas pessoas sentem ao final do domingo, com a perspectiva da semana de trabalho que se inicia. A tendência encoraja os usuários a reduzir o ritmo na segunda-feira, diminuindo a lista de tarefas e evitando a cobrança excessiva.

No TikTok, diversos vídeos ensinam e incentivam a adoção dessa prática, com o objetivo de promover um início de semana mais tranquilo e equilibrado. A hashtag #bareminimummonday já acumula milhões de visualizações, com usuários compartilhando suas experiências e dicas para aproveitar ao máximo a segunda-feira mínima.

Como surgiu o Minimum Monday?

A tendência foi popularizada pela TikToker Marisa Jo Mayers, que compartilhou sua rotina e como a segunda-feira era um dia difícil para ela. Ao invés de se sobrecarregar de trabalho, ela decidiu adotar uma abordagem mais leve, trabalhando menos e priorizando o seu bem-estar. Mayers criou a hashtag #bareminimummonday e inspirou milhares de pessoas a fazerem o mesmo.

A tendência Minimum Monday levanta discussões importantes sobre o mundo do trabalho e a nossa relação com ele. Em primeiro lugar, nos faz questionar sobre a necessidade de jornadas de trabalho exaustivas e a importância de buscar um equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

Além disso, a tendência também evidencia desigualdades sociais, já que nem todos têm a possibilidade de começar a semana com um ritmo mais lento. Para muitos, a segunda-feira é um dia crucial para garantir o sustento e cumprir com as obrigações.

O que podemos aprender com o Minimum Monday?

Mesmo com as diferentes perspectivas, o Minimum Monday nos convida a refletir sobre como podemos tornar nossas segundas-feiras mais leves e prazerosas. Algumas dicas incluem:

Planejar a semana com antecedência: organize suas tarefas e prioridades, deixando as atividades mais complexas para os outros dias da semana.

Começar o dia com atividades relaxantes: reserve um tempo para fazer algo que te dê prazer, como meditar, ler ou tomar um café da manhã tranquilo.

Fazer pausas ao longo do dia: levante-se, alongue-se e faça pequenas pausas para descansar a mente e o corpo.

Evitar o excesso de informações: desligue as notificações do celular e evite ficar checando e-mails e redes sociais constantemente.

Aproveitar o tempo livre: use a segunda-feira para fazer algo que você realmente goste, como praticar um hobby, passar tempo com amigos e familiares ou simplesmente relaxar.