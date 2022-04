Mercúrio entrou em Gêmeos. Entenda como isso afeta as áreas de sua vida

Mercúrio, o planeta das comunicações, entrou em Gêmeos, o signo mais comunicativo do zodíaco na última sexta-feira, 29, e promete movimentar diversos campos, depois do período retrógrado, no dia 14/06. Mercúrio é o planeta regente de Gêmeos, por isso esse trânsito é tão importante.



Quem é Mercúrio?

Mercúrio rege o campo das comunicações e nos dá a capacidade de abertura de diálogo e compreensão.



Parte da influência deste pequeno e ágil astro é a dinâmica que opera nosso intelecto e a energia da nossa visão de mundo. Mercúrio dá tom a nossa fala e a nossa escrita. O pensamento é mercurial.



E gêmeos? Gêmeos é o signo que rege:

o ar que inalamos e exalamos

a respiração pulmonar e a oxigenação cerebral

a fala proveniente da articulação do músculo da língua e das articulações das mãos, dos gestos e do movimento completo dos braços e ombros

o diálogo, como sopro e emissão de som através do intercâmbio de oxigênio e gás carbônico.



O que muda com a entrada de Mercúrio em Gêmeos?



A passagem de Mercúrio por seu signo de domicílio, Gêmeos, é confortável para nós. Ela acontece até o dia 22 de maio (como Mercúrio fica retrógrado entre 10/05 e 06/06, o planeta volta para Touro no dia 22/05) e, depois, de 14 de junho a 5 de julho.



A temporada do trânsito de Mercúrio em Gêmeos é de grande importância para 2022 porque seremos encorajados pelo pensar lógico, pelo diálogo aberto e pela revisão das formas de troca e comercialização.



O que fazer durante o trânsito de Mercúrio em Gêmeos?



Todas as questões de mídias sociais, Whatsapp, telefone, linguagem escrita ou falada são postas por Mercúrio em Gêmeos. Da comunicação primária, simplificada, simbólica, pictórica, que surge às margens e advém das vozes do dia a dia para que a informação possa circular.



Vamos nessa passagem mercurial geminiana aprender a:

ouvir e deixar falar

pensar as trocas e as moedas

valorizar o comércio local e fortalecer o pequeno comerciante do bairro

transitar pela cidade para conhecê-la

visitar os amigos

enviar encomendas

fazer novos amigos na fila do banco

lutar por preços mais justos nos transportes públicos

exigir o direito das pessoas de ir e vir

Com informações do portal Terra.