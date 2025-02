Maniçoba ou Vatapá? Qual dos pratos típicos do Pará tem menos calorias?

A culinária típica paraense é um verdadeiro tesouro gastronômico, recheado de sabores marcantes e receitas carregadas de história e cultura. No coração da Amazônia, dois pratos disputam o paladar e a paixão dos paraenses: a maniçoba e o vatapá.

Ambos são ricos em história, sabor e ingredientes únicos. Mas afinal, qual deles é a melhor opção para quem está de olho na quantidade de calorias que consome ao longo do dia? Descubra como consumir essas pratos típicos do Pará de forma equilibrada, mantendo o sabor autêntico e irresistível

Maniçoba: a "feijoada amazônica"

A maniçoba é preparada a partir das folhas da mandioca (maniva), que são cozidas por dias para eliminar toxinas naturais. O prato é enriquecido com carnes diversas, como charque, toucinho, linguiça, bacon e costela suína, o que confere um sabor defumado e uma grande concentração de proteínas e gorduras.

Vatapá: cremosidade e sabor

O vatapá paraense tem uma base de farinha de trigo, combinada com leite de coco, azeite de dendê, camarão seco e temperos característicos, como cheiro verde. O resultado é um creme aveludado e bem temperado, que geralmente é acompanha de arroz branco.

A batalha das calorias: Maniçoba x Vatapá

Em termos de calorias, a maniçoba e o vatapá são considerados pratos calóricos, mas a quantidade exata pode variar dependendo da receita e do tamanho da porção. Ambos são bastante energéticos, mas possuem diferenças significativas:

Uma porção de maniçoba (cerca de 350g) pode ter entre 400 e 600 calorias.

Uma porção de vatapá (cerca de 300g) pode ter entre 350 e 500 calorias.

O vatapá leva vantagem em relação à quantidade de calorias, sendo uma opção menos calórica para quem deseja moderar a ingestão energética. No entanto, a escolha também depende do valor nutricional e dos objetivos alimentares de cada um. Enquanto a maniçoba tem um alto teor de proteínas e gorduras boas, o vatapá é rico em carboidratos e gorduras de origem vegetal.

Quais as dicas para uma refeição paraense mais leve?

Se você está de olho na balança, mas não quer abrir mão dessas delícias, aqui vão algumas dicas:

Modere o tamanho da porção;

Evite repetir o prato;

Complemente a refeição com salada e outros acompanhamentos leves;

Se possível, prepare a maniçoba ou o vatapá em casa, controlando a quantidade de ingredientes mais calóricos.

Seja qual for sua escolha, o importante é saborear essas delícias com moderação e aproveitar o melhor da gastronomia do Pará!