Mala quebrada? Saiba o que fazer para ser reembolsado

Viajar pode ser a realização de um sonho, mas também pode ter algumas dores de cabeça. Algumas delas acontecem desde antes da viagem realmente acontecer, como é o caso de decidir o que levar para o momento tão aguardado sem esquecer de nada que possa ser utilizado longe de casa.

Muitos passageiros têm problemas com a mala durante as viagens de avião. Algumas situações envolvem desde mala extraviada, que vão parar num destino bem diferente do que o dono está, até as bagagens chegarem no local certo, mas quebradas. Apesar da dor de cabeça inicial, a situação pode ser resolvida ainda no aeroporto; veja como!

Como pedir o reembolso da mala quebrada?

Quando o consumidor for buscar na esteira da área de desembarque, é importante verificar a integridade da bagagem para ver se ela tem algum problema. Se constatar que ela está quebrada, siga os seguintes passos:

Ao perceber que a mala está quebrada, é preciso ir direito ao balcão da companhia aérea e solicitar o documento chamado "RIB" , que é o Registro de Irregularidade de Bagagem ;

, que é o ; O consumidor deve preencher corretamente as informações solicitadas no documento, já que ele serve para relatar todos os problemas que envolvem a mala e necessário para que a companhia pague o valor da bagagem;

Guarde o documento, pois a empresa vai entrar em contato para enviar quatro opções de mala para escolha do consumidor;

Depois de escolhida, a mala será entregue no endereço que foi informado no RIB.

É importante que o consumidor não saia da zona de desembarque durante todo o procedimento, já que isso pode dificultar a comprovação de que a responsabilidade é da companhia aérea.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)