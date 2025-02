Jovem compra um morango por R$ 108 em mercado de celebridades e viraliza na internet

Alyssa Antoci é uma influenciadora de 21 anos que viralizou recentemente na internet com um vídeo publicado no TikTok, em que mostra a sua reação ao comprar um morango "de luxo" pelo valor de US$ 19 (aproximadamente R$ 108) a unidade, num mercado frequentado por celebridades.

O caso aconteceu em Los Angeles, no mercado Erewhon e o produto é da empresa japonesa Elly Amai, famosa por vender frutas de alta qualidade. Mesmo assim, o conteúdo gerou debate por conta do preço que Antoci teve que pagar em uma unidade da fruta.

Segundo Alyssa, o morango é "o mais saboroso do mundo", com um sabor forte e doce da fruta. Ela destaca que precisa "comer cada pedacinho dele".

A publicação já conta com mais de 15 milhões de visualizações e dividiu opiniões entre os internautas.

Nos comentários, uma pessoa escreveu: "Por favor, pare de normalizar o gasto de US$ 19 em um morango". "Tão sustentável também!! Morangos embalados individualmente e cobertos com plástico, enviados através do Oceano Pacífico", disse outra em tom de ironia.

Até os donos da empresa produtora dos morangos foram alvo dos comentários: "Quem quer que seja o dono do Erwhon está rindo pra caramba. Deixe-me abrir uma loja vendendo morangos por US$ 19 e dizer a todos que eles são de Marte'".

Anteriormente, a jovem fez um vídeo para informar que o morango era orgânico e tem validade de apenas três dias, o que causou mais discussão, já que alguns internautas falaram que a fruta poderia ter sido cultivada em laboratório e questionaram a veracidade das informações da influenciadora.

A marca japonesa afirma que as frutas vem de "fazendas renomadas do Japão" e que o "cuidado meticuloso e o trabalho artesanal de gerações de agricultores japoneses" fazem toda a diferença, sendo alguns dos motivos do alto preço e qualidade dos produtos.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)