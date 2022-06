Javali surge do mar e ataca banhista desavisada; vídeo

Uma mulher de 67 anos foi mordida por um javali que saiu do mar nesta sexta-feira (03). O caso aconteceu em uma praia de Costa Blanca, na Espanha. A vítima foi encaminhada para um centro médico para tratar o ferimento, enquanto o animal foi afugentado pelos salva-vidas. As informações são do Daily Mail.

VEJA MAIS

Segundo o portal, a tripulação de um barco avistou o javali antes que ele chegasse à terra firme. Impossibilitados de resgatar o animal, os tripulantes enviaram um alerta para as pessoas antes que ele alcançasse a praia.

Entretanto, ninguém conseguiu conter o javali, que acabou atacando uma idosa desavisada quando chegou à praia. Não se sabe ainda como o animal chegou ao mar, mas especula-se que ele tenha escapado do Parque Nacional da Serra Gelada, que fica às proximidades da praia de Costa Blanca.

Confira o vídeo do momento em que o animal é afugentado na praia:

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)