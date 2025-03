Influenciadora viraliza ao se transformar em Juliette Freire com maquiagem; veja

A influenciadora digital Patricia Cristina, surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um vídeo de uma transformação impressionante, onde a maquiagem a deixou idêntica à ex-BBB Juliette Freire. O vídeo viralizou rapidamente, acumulando inúmeras de visualizações e gerando uma onda de comentários impressionados.

A transformação, que demandou muita técnica e habilidade, realçou os traços da influencer, criando uma semelhança impressionante com a cantora.

No vídeo, a criadora de conteúdo exibe sua aparência natural antes de começar a maquiagem. Aos poucos, com contornos estratégicos, iluminação precisa e um esfumado característico, a influenciadora revela uma versão praticamente idêntica à vencedora do BBB 21. O resultado impressionante rendeu inúmeras visualizações e uma enxurrada de comentários.

“Misericórdia, ficou a lata da Juliette!” escreveu um seguidor. Outra internauta, chocada com o nível de habilidade, comentou: “Eu preciso saber me maquiar assim 😭🙏”. Já um usuário brincou: “Depois que surgiu essa maquiagem ultra avançada, eu parei até de beber nas baladas!”