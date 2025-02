Aprenda expressões em inglês para falar 'sem medo' com estrangeiros no Carnaval

O Carnaval é um dos períodos mais esperados do ano tanto para brasileiros quanto para estrangeiros. Afinal, o ano só começa, de fato, depois deste feriado nacional. Por conta disso, acaba atraindo turistas do mundo inteiro para as festas em várias cidades do país.

Durante os dias de folia, é comum encontrar com gringos pelas ruas, nos blocos, nas festas e no transporte público. Por isso, é importante estar com o básico do inglês afiado para ajudar os visitantes a aproveitarem ao máximo a experiência no Brasil.

Segundo o professor da Fluency Academy, David Medeiros, falar um pouco de inglês no Carnaval não é tão difícil: "O segredo é não se apegar a formalidades. O importante é conseguir se comunicar de um jeito simples, seja para dar uma dica, puxar assunto ou até chamar alguém para curtir junto".

VEJA MAIS

Confira expressões e dicas que do especialista que podem ser usadas no Carnaval

1. Dando boas-vindas aos turistas

A hospitalidade é uma das características brasileiras Veja como dar as boas-vindas e começar uma conversa:

Bem-vindo ao Brasil!: Welcome to Brazil!

Tá curtindo o Carnaval?: Are you enjoying Carnival?

De onde você é?: Where are you from?

É a sua primeira vez aqui?: Is this your first time here?

2. Fazendo amizades nos blocos e festas

Achou um gringo no meio do bloquinho? Chama para dançar e bora socializar.

Bora dançar!: Let’s dance!

Esse bloco é incrível!: This bloco is amazing!

Cola com a gente!: Do you want to join us?

Qual é a sua parte favorita do Carnaval?: What’s your favorite part of Carnival?

Oferecendo um drink ou uma aguinha, porque hidratação é tudo.

Quer um drink?: Would you like a drink?

Quer uma água?: Do you want some water?

3. Salvando o rolê dos turistas

Se um gringo está perdidão, dê aquela força:

O desfile é por aqui: The parade is this way.

O metrô mais perto é ali: The nearest metro station is over there.

Tem barraca de comida naquela rua: You can find food stands on that street.

Fica esperto com seus pertences!: Be careful with your belongings!

4. Lidando com perrengues

Carnaval sem perrengue não existe, então saiba como se virar:

Isso aqui tá uma muvuca!: It’s really crowded here.

Cuidado, o chão está escorregadio!: Be careful, the floor is slippery!

Opa, pode repetir?: Can you repeat that?

Eu não falo inglês muito bem, mas posso tentar!: I don’t speak English very well, but I can try!

5. Despedindo-se daquele jeitinho

Fez amizade com um gringo e quer manter contato? Anota aí:

Bora trocar Insta!: Let’s exchange Instagram!

Curti te conhecer!: It was nice meeting you!

Aproveita o resto da viagem!: Enjoy the rest of your trip!

"Carnaval é aquele momento em que o inglês sai do caderno e vai para a vida real. O segredo é se jogar, comunicar sem medo, mesmo que seja no básico. O que importa é se divertir, fazer conexões e aproveitar a troca cultural que essa festa proporciona", reforça David.

Caso não tenha muito conhecimento em inglês, mas quer conseguir se comunicar com os estrangeiros durante o Carnaval, algumas estratégias simples podem te ajudar a se virar sem complicação mesmo com um vocabulário básico.

Confira as dicas do especialista:

1. Fale devagar e use frases curtas

Caso não domine o idioma, tente falar pausadamente e usar frases mais diretas. O importante é se fazer entender, então quanto mais simples, melhor.

Em vez de: "Hey, do you need help finding the nearest metro station? It’s kind of far from here, but I can show you the way."

Diga: "Do you need help? Metro station? This way!"

2. Aposte na comunicação não-verbal

Linguagem corporal é tudo. Às vezes, um bom gesto fala mais que mil palavras. Se travar no inglês, aponta, faz mímica e solta aquela expressão facial que o gringo vai entender.

Para indicar direções, aponte com a mão. Para oferecer ajuda, sorria e pergunte: "Help?". Para mostrar que não entendeu, faça cara de dúvida e diga: "Sorry, I don’t understand."

3. Aprenda palavras-chave

Se não conseguir formar frases completas, memorize palavras que podem te salvar no momento:

Água: Water

Comida: Food

Banheiro: Toilet / Bathroom

Ingresso: Ticket

Dinheiro: Money

Polícia: Police

Perigo: Danger

Socorro!: Help!

Com este repertório básico de inglês já é possível se comunicar no Carnaval com um estrangeiro, então é só cair na folia e aproveitar a festa com os gringos sem receio.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)