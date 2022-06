Google faz homenagem à ativista indígena brasileira Rosane Kaingang

A ativista indígena Rosane Kaingang, que teve uma vida marcada pela luta em defesa dos direitos dos povos tradicionais, foi homenageada pelo Google nesta sexta-feira, 3.

A ativista foi lembrada no novo Doodle do Google, na página inicial de pesquisa.



Quem foi Rosane Kaingang?



A líder indígena teve um importante papel para ajudar o Conselho de Direitos Humanos (CNDH) a investigar violações de direitos contra indígenas brasileiros. Ela começou sua atuação no movimento indigena em 1992, na na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, sediada no Rio de Janeiro (ou Conferência Rio 92).



Rosane Kaingang era descendente do povo Kaingang, etnia indígena originária principalmente dos estados do sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Seu nome indígena, Kokoj, significa “beija-flor”, e foi dado a ela durante uma cerimônia em homenagem à sua bisavó, que morreu aos 120 anos! Assim como seu nome, tudo o que ela mais tarde trabalhou estava fortemente enraizado em sua comunidade e herança.



Ela passou sua vida adulta lutando pelo reconhecimento de territórios legítimos, desenvolvimento comunitário sustentável e acesso a educação ,serviços médicos e defesa dos direitos das mulheres indígenas.