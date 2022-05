Google apresenta projeto capaz de transformar qualquer texto em imagem

O Google Research, um dos braços de pesquisa do Google, apresentou alguns resultados do projeto Imagen, uma inteligência artificial capaz de transformar qualquer texto em imagens. Com o protótipo, num futuro não tão distante, será possível digitar qualquer coisa e receber uma ilustração idêntica à descrição.



O sistema pode combinar uma variedade de estilos, desde pinturas a óleo a renderizações CGI e até fotografias. O Imagen faz parte de uma tendência que vem crescendo no mundo da inteligência artificial.