Gigante dos cosméticos lança linha de cuidados com cacau da Amazônia e fortalece bioeconomia do Pará

A biodiversidade da Amazônia segue impulsionando inovações na indústria de cosméticos. A Natura acaba de lançar a linha Ekos Cacau, que utiliza a manteiga bruta do cacau amazônico para potencializar a produção de colágeno na pele. Além dos benefícios estéticos, a iniciativa fortalece a bioeconomia da região, garantindo renda a mais de 200 famílias paraenses envolvidas no cultivo do fruto.

O cacau utilizado na nova linha é fornecido pela Cooperativa CEPOTX, no Pará, e passa por um processo de extração no Ecoparque da Natura, em Benevides (PA). A manteiga bruta do cacau é o ingrediente-chave dos novos produtos, que incluem hidratantes corporais, sabonetes e protetores labiais. De acordo com a empresa, a fórmula promove o dobro de produção de colágeno na pele, ajudando na firmeza e hidratação prolongada.

A Natura destaca que Ekos Cacau é resultado de três anos de pesquisa e reforça o compromisso da marca com a preservação da floresta e o desenvolvimento sustentável. Certificada pela União para o Comércio Ético (UEBT), a empresa mantém práticas de biocomércio justo, garantindo que a extração dos bioativos respeite tanto a biodiversidade quanto as comunidades locais.

Conheça os novos produtos

Para o lançamento, a Natura traz um tratamento completo para a pele composto por polpa hidratante para o corpo (400ml) e para as mãos (75g), frescor (150ml), caixa presenteável de sabonetes (4 unidades) e protetor labial hidratante (3,5g). Com eficácia comprovada, os produtos da linha potencializam em 2X** a produção de colágeno, ajudando a reforçar a sustentação e a firmeza da pele, enquanto combatem o ressecamento, trazendo até 72h de hidratação. Além do alto desempenho, o lançamento se destaca pela fragrância única, que combina a cremosidade do fruto com um toque fresco e natural, proporcionando uma experiência sensorial marcante.