Gêmeas dividem namorado e o trisal planeja ter filhos; conheça outros casos

As gêmeas idênticas, Petunia e Pediah, que trabalham com tutoria e como cabeleireira, possuem uma conexão ainda mais do que a fraternal. O desejo de constituir uma família sem se separar da irmã é tão grande que elas resolveram formar um trisal, em que dividem um namorado, o enfermeiro Themba. Os três são da África do Sul e receberam o apelido de "Euphoria Throuple" (euforia tripla, em português), além de revelarem a intenção de ter muitos filhos juntos.

A ideia inicial de formar o trisal foi de Themba, que logo disse para elas que queria formar esse relacionamento. Logo de início, elas não quiseram, mas depois não resistiram. Os três relatam dificuldades para viver o amor juntos.

Início do trisal

O poliamor de Themba, Petunia e Pediah iniciou há dois anos, enquanto eles estavam aproveitando um feriado. Themba se ofereceu para comprar sorvetes para as jovens e não perdeu tempo. Segundos as informações do site "Love Don't Judge", o homem logo contou as reais intenções de namorar as duas ao mesmo tempo.

As gêmeas não gostaram da ideia quando ele propôs e demoraram um pouco até aceitarem sair com ele. Mas, como essa não é a primeira experiência de Themba no poliamor, aos poucos elas foram aceitando a ideia. Este é o relacionamento mais duradouro e sólido que ele está vivendo.

As gêmeas Petunia e Pediah formam um trisal há dois anos com Themba (Reprodução / TikTok @euphoria_throuble)

Themba afirma: "O melhor dos dois mundos", já que as irmãs se completam. "Açúcar e sal", completa. Ele brinca que a cama é pequena para eles três, mas garante que a sua situação é como ter ganhado na loteria.

Apesar disso, os três vivenciam experiências desagradáveis quando estão em público e contam que já foram expulsos de lojas e piscinas públicas.

Além disso, o trisal é alvo de alguns comentários de ódio, em que algumas pessoas julgam que o amor deles é apenas para exibição.

Themba sonha em se casar com as gêmeas e pode viver o amor tranquilamente ao lado de muitos filhos, mas a poligamia não é permitida na África do Sul, onde eles moram.

Outro trisal com irmãs gêmeas

As gêmeas australianas, Anna e Lucy DeCinque são noivas do mesmo homem, Ben Byrne. (Reprodução / Instagram @annalucydecinque)

Além de Themba, Petunia e Pediah, há outro trisal famoso nas redes sociais, mas da Austrália. No caso, as gêmeas, Anna e Lucy DeCinque são noivas do mesmo homem, Ben Byrne.

Assim como em muitos relacionamentos, os três também desejam ter filhos. A parte curiosa é que a mãe das gêmeas pediu que elas engravidassem juntas de Byrne. Elas se dizem as gêmeas mais sortudas do mundo e afirmas que o noivo é um

herói.

"Compartilhamos um homem que nos ama totalmente pelo que somos. Ele é nosso príncipe encantado", disse uma delas.

