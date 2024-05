Frases para o Dia das Mães: veja 10 ideias para homenagear a sua figura materna

O Dia das Mães é uma das celebrações mais populares do Brasil e de outros países, onde muitos filhos procuram homenagear as pessoas que desempenham esse papel na vida deles. As homenagens mais comuns, além das famosas flores e presentes essenciais, são as frases em cartões ou em cartas feitas à mão, que buscam descrever - ou ao menos tentar - os sentimentos sobre a figura materna. Este ano, o Dia das Mães será celebrado no dia 12 de maio, no próximo domingo.

Veja 10 frases para homenagear no Dia das Mães

1- "Mãe, você é a luz que ilumina a minha vida. Agradeço por toda a sua dedicação sempre! Feliz Dia das Mães!"

2- "Mãe, um dia pra você é pouco. Você merece todos os dias do ano só por me aguentar dia e noite. Feliz Dia das Mães!"

3- "Mãe: palavra pequena, mas com um significado infinito, pois quer dizer amor, dedicação, renúncia a si própria, força e sabedoria. Ser mãe não é só dar à luz, e sim participar da vida dos seus frutos gerados ou criados. Obrigado por termos você."

4- "No momento em que uma criança nasce, a mãe também nasce. Ela nunca existiu antes. A mulher existia, mas a mãe, nunca. Uma mãe é algo absolutamente novo".

5- "No Dia das Mães, celebro a dádiva de ter você na minha vida. Seu amor é a luz que ilumina meus dias. Te amo, mãe!"

6- "Celebrando a mulher extraordinária que você é. Mãe, seu amor é o presente mais precioso da minha vida. Feliz Dia das Mães!"

7- "Mãe, o que seria de nós sem você? Sem seu amor, seu cuidado, sua atenção... A resposta vem fácil: não seríamos nada porque você é a base, o alicerce e o elo mais importante dessa família. Te amo!"

8- "Mãe, nada que eu possa te dar se compara a tudo que você já me deu, a começar pela vida e a criação com tanto amor. Ainda assim, me esforço para demonstrar em palavras minha gratidão, amor e orgulho. Feliz Dia das Mães!"

9- "Mãe, seu amor é como um abraço que aquece a minha alma.

Feliz Dia das Mães para a mulher mais incrível e guerreira deste mundo!"

10- "Neste Dia das Mães, celebro não apenas a maternidade, mas a mulher incrível que você é. Agradeço por ser a minha maior inspiração e fonte de sabedoria. Que este dia seja repleto de reconhecimento e admiração por tudo o que você faz e por tudo o que representa para a nossa família. Te amo muito!"

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com