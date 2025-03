Fofoca? Saiba como descobrir se tem alguém falando sobre você pelas costas e dicas de como lidar

As fofocas fazem parte da convivência em grupo, em que algumas pessoas costumam falar mal pelas costas das outras em diversos ambientes, como no ciclo profissional. Essa situação pode ser desconfortável e até gerar tensão. Muitas pessoas até gostam de falar das outras, mas ninguém gosta de ser alvo da "falação". Por isso, é importante estar atento para alguns sinais que as pessoas podem dar quando estão fofocando sobre você.

Pistas de quem está falando mal de você

Algumas pistas são mais difíceis de serem identificadas, enquanto outras são mais fáceis de serem vistas, principalmente quando são relacionadas ao comportamento de quem está sendo falso com você.

Mudança no modo de agir

Umas das principais pistas que uma pessoa dá quando está fofocando sobre outra é quando começa a mudar o comportamento, adotando um jeito "estranho" de agir quando está na presença do alvo das fofocas.

Outras pessoas até começam a agir de forma hostil e grosseira, como uma forma de demonstrar que não suporta mais a presença de quem é alvo das fofocas. Esse é um sinal forte de que está acontecendo algo pelas suas costas.

Evitando contato

Além da mudança no comportamento, quem está falando mal de você começa a interagir com menos frequência que antes, já que a sua participação na vida da pessoa não é mais interessante.

Conversas sobre o dia a dia por aplicativo de mensagens, envio de memes pelas redes sociais e até mesmo os encontros para atualizar sobre a vida já não fazem parte da rotina.

Comentários de pessoas próximas

É comum que a fofoca chegue até o alvo, quando pessoas que ouviram fazem comentários sobre o que foi falado.

Essa situação acontece quando há amigos ou colegas próximos que acabam falando que determinada pessoa falou mal de você. Algumas vezes, acontece até mesmo de um desconhecido falar que alguém disse algo sobre você.

Manipulação e críticas

Pessoas manipuladoras costumam fazer fofoca sobre as outras para tentar criar uma imagem dos alvos que não é verdadeira. Assim, um cenário de constante reafirmação negativa seria criado e jamais alcançado, o que levaria às constantes críticas e exaustão.

Comentários indiretos

Um dos sinais é em relação aos comentários que os fofoqueiros fazem com frequência numa tentativa de diminuir a pessoa.

Os comentários são repletos de indiretas e sarcasmo para nada ser dito diretamente, assim evitando conflitos. Esse é um forte indício de que há mais por trás daquela opinião.

Dicas de como lidar com fofoca

É comum não saber como lidar com a situação, ainda mais quando a fofoca traz prejuízos para o convívio social. Então, é importante adotar algumas estratégias para não ficar com a imagem suja. Veja:

Manter a calma: na hora confrontar o fofoqueiro, busque ter equilíbrio e calma no diálogo;

na hora confrontar o fofoqueiro, busque ter equilíbrio e calma no diálogo; Conversa direta: ao invés de tentar desmentir a fofoca, fale diretamente com quem está falando mal de você;

ao invés de tentar desmentir a fofoca, fale diretamente com quem está falando mal de você; Rede de apoio: é importante buscar apoio de amigos e familiares para lidar com a fofoca para evitar situações futuras.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)