Feriados em abril: veja calendário das datas pelo País

O mês de abril reserva alguns feriados nacionais e estaduais pelo Brasil. Em alguns casos, como no Rio de Janeiro, a quantidade de dias de recesso pode chegar a seis (veja mais abaixo).

O próximo feriado nacional programado é o da Sexta-feira Santa, que cairá em 18 de abril. Como no 21 também será feriado, o Dia de Tiradentes, haverá um recesso longo de quatro dias com a junção do final de semana, incluindo o domingo de Páscoa, 20, em todo o País.

No Rio de Janeiro, no entanto, a situação será ainda mais atípica, já que o Dia de São Jorge feriado local, é comemorado na quarta-feira, 23 de abril.

Por isso, a população fluminense poderá unificar os seis dias em um grande e único feriadão graças ao final de semana (19 e 20) e por conta de um dia de emenda entre eles (terça-feira, 22).

No Espírito Santo, será feriado estadual no dia 28 de abril, uma segunda-feira, dia da Nossa Senhora da Penha, que homenageia a padroeira do Estado capixaba.

Feriados nacionais e estaduais em abril pelo Brasil

18 de abril: Sexta-feira Santa (feriado nacional);

20 de abril: Domingo de Páscoa;

21 de abril: Dia de Tiradentes (feriado nacional);

21 de abril: Data Magna (feriado estadual em Minas Gerais);

21 de abril: Fundação de Brasília (feriado estadual no Distrito Federal);

23 de abril: Dia de São Jorge (feriado estadual no Rio);

28 de abril: Dia da Nossa Senhora da Penha (feriado estadual no Espírito Santo).

Feriados e pontos facultativos de 2025

Não vai demorar para o brasileiro ter novamente uma pausa: no dia 1° de maio, é celebrado o Dia do Trabalhador, um feriado nacional. Como cairá em uma quinta-feira, é possível que alguns lugares emendem a sexta e façam da data outro recesso longo de quatro dias de duração - contando o final de semana, 2 e 4 de maio.

Confira a lista dos próximos feriados nacionais e pontos facultativos ao longo de 2025

18 de abril (sexta-feira), Paixão de Cristo (feriado nacional);

21 de abril (segunda-feira), Tiradentes (feriado nacional);

1º de maio (quinta-feira), Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);

19 de junho (quinta-feira), Corpus Christi (ponto facultativo);

20 de junho (sexta-feira), ponto facultativo;

9 de julho (quarta-feira) - Revolução Constitucionalista, Data Magna do Estado de São Paulo (feriado estadual);

12 de outubro (domingo), Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

28 de outubro (terça-feira), Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo)

2 de novembro (domingo), Finados (feriado nacional);

15 de novembro (sábado), Proclamação da República (feriado nacional);

20 de novembro (quinta-feira), Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional);

24 de dezembro (quarta-feira), Véspera do Natal (ponto facultativo após as 13 horas);

25 de dezembro (quinta-feira), Natal (feriado nacional);

31 de dezembro (quarta-feira), Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13 horas).