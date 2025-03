Cor da faixa beca de formatura: entenda o significado e por que cada curso tem uma cor diferente

A formatura é um momento que representa a passagem do fim de uma jornada acadêmica para o início de novos desafios profissionais. Entre os diversos símbolos presentes nesse momento especial, as faixas coloridas das becas dos formandos se destacam, carregando significados que vão além da estética.

Cada cor representa um curso específico, e essa escolha não é aleatória. Elas refletem a identidade da profissão e, em muitos casos, estão ligadas às pedras preciosas dos anéis de formação, reforçando a tradição e o simbolismo da conquista.

Mais do que um detalhe visual, os símbolos ajudam a contar a história de cada área do conhecimento e a manter viva a cultura acadêmica ao longo das gerações.

O significado das cores das faixas de formatura

Vermelho: cor ligada à paixão e energia e da pedra rubi, o vermelho utilizado nas formaturas representa o dom da palavra escrita e falada, tudo que formandos de Direito, Jornalismo, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda precisam no seu dia-a-dia.

cor ligada à paixão e energia e da pedra rubi, o vermelho utilizado nas formaturas representa o dom da palavra escrita e falada, tudo que formandos de Direito, Jornalismo, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda precisam no seu dia-a-dia. Azul: a safira é a pedra preciosa que representa esses formandos. O azul é a cor que transmite harmonia e serenidade e acompanha os profissionais das áreas de Administração, Engenharias, Economia, Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico, etc, em suas formaturas.

a safira é a pedra preciosa que representa esses formandos. O azul é a cor que transmite harmonia e serenidade e acompanha os profissionais das áreas de Administração, Engenharias, Economia, Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico, etc, em suas formaturas. Verde: a cor verde é representada nos cursos da área da saúde com a pedra preciosa esmeralda. Os cursos que utilizam a faixa verde são Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Odontologia, Medicina, Nutrição, Medicina Veterinária, entre outros.

a cor verde é representada nos cursos da área da saúde com a pedra preciosa esmeralda. Os cursos que utilizam a faixa verde são Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Odontologia, Medicina, Nutrição, Medicina Veterinária, entre outros. Branco: a cor branca é rara em faixas de formatura, usada somente por dois cursos: Artes Cênicas e Desenho Industrial. Isso porque o branco, como bem sabemos, remete à paz, pureza, fé e transparência, aspectos que ambos os cursos tentam transmitir.

Amarelo: criatividade, raciocínio lógico e inovação são características do amarelo, que representa cursos como Música, Cinema, Física, Bioquímica e Farmácia.

Os anéis de formatura e suas pedras preciosas

Além das faixas, os anéis de formatura também fazem parte da tradição acadêmica. Cada profissão tem uma pedra específica, reforçando a conexão do profissional com sua área de atuação:

Direito, Odontologia e outros: granada ou rubi (vermelho)

granada ou rubi (vermelho) Medicina e Ciências Biológicas: esmeralda (verde)

esmeralda (verde) Engenharia e Ciências Exatas: safira azul (azul)

safira azul (azul) Administração e Economia: topázio (amarelo)

topázio (amarelo) Psicologia e Letras: ametista (roxa)

Usado tradicionalmente no dedo anelar da mão direita, o anel de formatura simboliza o compromisso do formando com sua carreira e o conhecimento adquirido ao longo dos anos.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com