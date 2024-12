Exclusivo: veja os assuntos mais em alta no Pará de acordo com o Google

Com exclusividade ao portal O Liberal, o Google revelou os assuntos que mais estiveram em alta na plataforma no Pará durante 2024. A lista de 10 buscas que mais cresceram no ano conta com temas sobre esporte, eleições e cinema.

Assuntos mais em alta no Google no Pará durante 2024

Remo Eurocopa Copa América Silvio Santos Copa do Brasil Eleições 2024 Olimpíadas 2024 Divertida Mente 2 Rebeca Andrade Concurso Nacional Unificado