Estudante captura imagens da 'boca' de um tornado; vídeo

Um jovem estadunidense se posicionou na “boca” de um tornado para registrar a formação do fenômeno. O caso aconteceu na Flórida, nos Estados Unidos, na última terça-feira (31) e o momento foi compartilhado nas redes sociais. As informações são do portal UOL.

VEJA MAIS

Nicholas Krasznavolgyi é um estudante de ensino médio que tem grande interesse por fenômenos meteorológicos. Quando o jovem soube da previsão de um tornado na região, Nicholas se deslocou até a região preparado para o registro. Sem se preocupar com os riscos da empreitada, o estudante se posicionou na “boca” do tornado e gravou um vídeo que publicou na sua conta do Twitter. Confira as imagens do tornado:

“Gravação de vídeo do tornado que eu testemunhei mais cedo. Uma rara e incrível visão na boca do túnel. Próximo ao final do vídeo, você pode me ouvir gritar “tornado”, assim que ele começou a levantar as árvores. Infelizmente, não peguei essa parte, mas no vídeo você pode ver os destroços pelo ar”.

O vídeo teve mais de 11 mil curtidas e mais de 350 mil visualizações. Várias pessoas nos comentários parabenizam o jovem. “É uma incrível captura, só vemos algumas capturas assim, dificilmente”, disse um internauta. Reed Timmer, conhecido “caçador de tempestades” comentou: “esse é o tornado do ano”.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)