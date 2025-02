Energético inofensivo? Guaraná da Amazônia pode facilmente passar de 2 mil calorias; entenda

O Guaraná da Amazônia é um energético natural muito consumido pelos paraenses. Com fama de revigorante e estimulante, ele é feito a partir da semente do guaraná em pó misturada com outros ingredientes como xarope, açaí, leite consensado e amendoim. No entanto, apesar de parecer uma opção saudável, seu valor calórico pode ser surpreendentemente alto: algumas versões da bebida podem chegar a mais de 2 mil calorias em um único copo. Veja:

Por que o guaraná da Amazônia é tão calórico?

O grande vilão da alta caloria dessa bebida é a adição de açúcar e xaropes concentrados. Dependendo da receita, ingredientes como leite condensado, mel e até mesmo açaí podem ser incorporados, elevando consideravelmente a carga energética. Isso pode ser um problema para quem deseja manter uma alimentação equilibrada ou está em processo de emagrecimento.

A quantidade de calorias em um copo de 500 ml de Guaraná da Amazônia, por exemplo, pode variar bastante, dependendo dos ingredientes utilizados. Aqui estão algumas estimativas aproximadas:

Guaraná da Amazônia tradicional (com xarope e açúcar) → 1.200 a 2.000 kcal

→ 1.200 a 2.000 kcal Guaraná batido com açaí, leite condensado e mel → 1.500 a 2.500 kcal

→ 1.500 a 2.500 kcal Guaraná com água e sem açúcar → 10 a 30 kcal (somente o guaraná em pó)

→ 10 a 30 kcal (somente o guaraná em pó) Guaraná com frutas e adoçantes naturais → 200 a 500 kcal

A nutricionista Simone de Brito alerta que o consumo frequente do Guaraná da Amazônia pode impactar diretamente no ganho de peso, além de elevar os níveis de glicose no sangue.

"Muitas pessoas consomem achando que estão apenas se beneficiando da energia do guaraná, mas esquecem de contabilizar os açúcares e calorias adicionais. Isso pode ser um problema, especialmente para quem tem diabetes ou quer perder peso", explica.

Luciano Oliveira, de 36 anos, é empresário e consumidor regular de Guaraná da Amazônia desde os seus 15 anos. Ele começou a utilizar a bebida ainda no ensino médio, quando havia uma venda de produtos naturais próxima à sua escola.“Eu comecei a consumir o Guaraná porque era prático e gostoso, e sempre estive em contato com produtos naturais”, explica Luciano.

Ele relata que, atualmente, faz uso do Guaraná da Amazônia no pós-treino, mas não diariamente. “Eu consumo pelo menos uma vez por semana, seja depois da academia ou na praça Brasil. Eu optando por ela mais pelo sabor do que pelos benefícios”, diz.

Quais vantagens o Guaraná da Amazônia oferece para a saúde e o desempenho físico?

Segundo a nutricionista, o Guaraná da Amazônia pode proporcionar diversos benefícios, especialmente para quem treina, mas ela reintera que a bebida deve ser consumida com moderação: "O guaraná é um excelente estimulante natural, rico em cafeína, que ajuda a aumentar a disposição e a resistência física. Para quem treina, ele pode ser um grande aliado na melhora do desempenho, pois reduz a fadiga e potencializa o foco e a concentração. Além disso, seus compostos antioxidantes auxiliam na recuperação muscular, combatendo os radicais livres gerados durante o exercício. Para aproveitar os benefícios da bebida, o ideal é consumir 30 a 45 minutos antes do treino. No entanto, é importante consumi-lo com moderação para evitar efeitos colaterais como insônia e ansiedade."

Como tornar o Guaraná da Amazônia menos calórico?

Se você não abre mão dessa bebida energética, existem maneiras simples de deixá-la mais saudável sem perder seus benefícios. A nutricionista dá algumas dicas:

Evite adicionar açúcar ou leite condensado – Prefira versões adoçadas naturalmente, com frutas como banana ou tâmara.

– Prefira versões adoçadas naturalmente, com frutas como banana ou tâmara. Use água ou leite vegetal ao invés de xaropes industrializados – Isso reduz a carga calórica e mantém o sabor da bebida.

– Isso reduz a carga calórica e mantém o sabor da bebida. Controle a quantidade de guaraná em pó – O excesso pode acelerar o metabolismo, mas também sobrecarregar o organismo.

– O excesso pode acelerar o metabolismo, mas também sobrecarregar o organismo. Misture com sucos naturais – Combinar com suco de laranja ou maracujá pode trazer frescor e diminuir a necessidade de adoçantes.