É possível emagrecer com alimentos paraenses? Conheça 06 opções nutritivas e de baixa caloria

Quando se fala em culinária paraense, logo vem à mente pratos ricos em sabor e tradição. Mas você sabia que alguns alimentos típicos da região podem ser ótimos aliados no processo de emagrecimento? A nutricionista, Mikelly Pires, listou seis alimentos paraenses que podem contribuir para uma dieta mais saudável e auxiliar na perda de peso. Com alto valor nutricional e baixa caloria, esses ingredientes ajudam a manter uma alimentação equilibrada sem abrir mão do sabor. Veja:

1. Açaí:

O açaí é um dos alimentos mais conhecidos do Pará e, quando consumido sem açúcar, pode ser um excelente aliado do emagrecimento. "Rico em antioxidantes, fibras e gorduras saudáveis, ele ajuda a promover saciedade e a reduzir o estresse oxidativo do corpo. Para uma versão mais leve, prefira acompanhamentos como aveia em ou frutas", explicou.

(Divulgação/ Mikelly Pires)

2. Jambu:

O jambu, famoso por causar aquela leve dormência na boca, é um ingrediente cheio de benefícios. "Ele possui baixa caloria e alto teor de fibras, o que ajuda na digestão e no controle do apetite. Além disso, suas propriedades podem estimular o metabolismo, favorecendo a queima de gordura. Pode ser consumido em saladas, sucos e pratos típicos como tacacá e pato no tucupi".

VEJA MAIS

3. Peixes amazônicos (pirarucu e filhote)

O Pará é rico em peixes de água doce, como pirarucu e filhote, que são excelentes fontes de proteínas magras. "O pirarucu, por exemplo, é um peixe com pouca gordura e alto teor de ômega-3, que contribui para o metabolismo e a saúde cardiovascular. Para manter o prato saudável, prefira preparações grelhadas ou assadas, evitando frituras", acrescentou.

4. Cupuaçu:

O cupuaçu é uma fruta típica da Amazônia com baixo teor calórico e alto teor de fibras, auxiliando no funcionamento do intestino e na sensação de saciedade. Além disso, é rico em vitaminas e antioxidantes, que ajudam no combate aos radicais livres e no bem-estar geral. "Pode ser consumido in natura, em sucos sem açúcar ou na polpa congelada como sobremesa natural".

5. Tapioca:

A tapioca é um carboidrato leve e sem glúten, sendo uma alternativa interessante para substituir pães industrializados na dieta. Seu alto índice glicêmico pode ser equilibrado ao combiná-la com fontes de proteínas e fibras, como queijo branco, ovos ou frango desfiado. Dessa forma, ela ajuda a manter a saciedade por mais tempo e evita picos de açúcar no sangue.

6. Castanha-do-Pará:

É um alimento rico em gorduras boas, como o omega-3 e antioxidantes, ajuda a prevenir doenças cardíacas e diminui níveis do colesterol no sangue. No entanto, Mikelly alerta que a fruta precisa ser consumida sem excessos, pois, pelo fato de ser rica em boas gorduras, acaba sendo mais calórica.