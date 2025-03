Dia do Cacau: confira 10 filmes para entrar no clima da Páscoa

Páscoa chegando e com ela a temporada oficial do chocolate. Além de ser um momento de reflexão e renovação, o feriado também pode ser uma oportunidade para celebrar com os amigos e descansar. E nada melhor do que fazer isso assistindo um bom filme. Afinal, o doce que marca essa época do ano já foi personagem marcante de muitas produções de cinema.

Pensando nisso, OLiberal.com separou uma lista com 10 filmes para os apaixonados por chocolate assistirem. Confira.

1 - “A Fantástica Fábrica de Chocolate” (2005)

Remake de um clássico no cinema, o filme conta a história de Charlie, um menino humilde que desejava obter um bilhete dourado para conseguir conhecer a fabulosa fábrica de chocolate do excêntrico Willy Wonka. Quando ele consegue, descobre que vale mais ter um coração bondoso do que muitos doces.

2 - “Hop – Rebelde sem Páscoa” (2011)

A produção conta a história do coelho Junior, que sonha em fazer sucesso com a música, mas seu pai, o Coelho da Páscoa, deseja que ele dê continuidade à tradição do feriado, seguida há quatro mil anos. Ao chegar em Hollywood, Junior é acidentalmente atropelado por um homem atrapalhado que acaba aceitando ajudar o coelhinho em sua carreira musical. Porém, o que ele não percebe é que algo estranho começa a desestabilizar a Ilha de Páscoa.

3 - “Amor, romance e chocolate” (2019)

Após ser dispensada pelo namorado, Emma decide fazer uma viagem para a Bélgica. Lá, ela conhece o charmoso chocolateiro Luc Simon e descobre uma paixão pela gastronomia.

4 - “Wonka” (2023)

O longa acompanha a história do jovem Willy Wonka (personagem de “A Fantástica Fábrica de Chocolate”), dessa vez, interpretado pelo ator Timothée Chalamet. Determinado a mudar o mundo a cada mordida e cheio de ideias, ele demonstra que as melhores coisas da vida sempre começam com um sonho e que tudo é possível. O filme conta como o maior inventor, mágico e chocolateiro do mundo se tornou o Willy Wonka que conhecemos hoje.

5 - “Os Goonies” (1985)

"Os Gononies" conta a história de um grupo de jovens que encontram um misterioso mapa do tesouro e começam a seguir as pistas, entrando em um fabuloso mundo subterrâneo de passagens secretas, perigosas armadilhas, um antigo galeão pirata que esconde moedas de ouro e um amante frenético de chocolate.

6 - “Forrest Gump – O Contador de Histórias” (1994)

Uma das frases mais marcantes do filme dita por Forrest Gump é “A vida é como uma caixa de chocolates, você nunca sabe o que vai encontrar”. No longa, o personagem, mesmo com o raciocínio lento, nunca se sentiu desfavorecido e com apoio da mãe teve uma vida normal. Seja no campo de futebol como um astro do esporte, lutando no Vietnã ou como capitão de um barco de pesca de camarão, Forrest inspira a todos com seu otimismo. Porém, a pessoa que Forrest mais ama pode ser a mais difícil de salvar: seu amor de infância, a doce e perturbada Jenny.

7 - “Matilda” (1996)

Matilda é uma menina brilhante que cresceu em uma casa sendo ignorada pelos pais, a ponto de esquecerem de matriculá-la na escola. Quando ela descobre que possui poderes mágicos e seu pai a manda estudar, ela precisa proteger os colegas da malvada diretora.

8 - “Harry Potter e a Pedra Filosofal” (2001)

O filme conta a história de Harry Potter, um garoto órfão que vive infeliz com seus tios, os Dursleys. Após receber uma carta contendo um convite para ingressar em Hogwarts, uma famosa escola especializada em formar jovens bruxos, Harry adentra um mundo mágico que jamais imaginara, com doces e chocolates mágicos, vilões bruxos e diversas aventuras com seus novos amigos, Rony Weasley e Hermione Granger.

9 - “Mary e Max – Uma Amizade Diferente” (2009)

Mary Daisy Dinkle é uma garota solitária de oito anos, que vive em Melbourne, na Austrália. Max Jerry Horovitz tem 44 anos e vive em Nova York. Obeso e solitário, ele também possui Síndrome de Asperger. Mesmo com tamanha distância e a diferença de idade entre eles, Mary e Max desenvolvem uma forte amizade, que transcorre de acordo com os altos e baixos da vida e apresenta uma paixão em comum: o chocolate.

10 - “Românticos Anônimos” (2010)

O longa conta a história de Jean-René e Angélique, duas pessoas que possuem em comum, além do amor pelo chocolate, o romantismo e a timidez. Ele é dono de uma fábrica de bombons. Ela é uma chocolateira talentosa. Em meio a muitas dificuldades, os dois se aproximam e compartilham suas paixões.

