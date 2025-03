Dá pra emagrecer comendo farofa todo dia? Veja se é possível

A farofa é um dos acompanhamentos mais queridos da culinária brasileira. Feita tradicionalmente com farinha de mandioca, pode levar ingredientes como manteiga, bacon, ovos e temperos variados. Mas será que é possível incluir farofa na dieta e ainda assim emagrecer?

Qual o valor nutricional da farofa?

O valor calórico da farofa pode variar bastante dependendo dos ingredientes utilizados no preparo. Em média, 100 gramas de farofa tradicional contêm:

Calorias: 400 kcal

Carboidratos: 60g

Proteínas: 5g

Gorduras: 15g

Fibras: 5g

A farinha de mandioca, principal ingrediente da farofa, é rica em carboidratos e fibras, que contribuem para a saciedade. No entanto, quando preparada com excesso de gordura e ingredientes calóricos, pode se tornar um grande vilão para quem busca perder peso.

Como incluir a farofa na dieta e torná-la menos calórica?

Segundo a nutricionista Simone Brito, é possível emagrecer comendo farofa, desde que seu consumo seja equilibrado e a receita, seja adaptada para versões mais saudáveis. "O segredo está na moderação e no equilíbrio nutricional do prato como um todo. Se você ama farofa, basta fazer as escolhas certas para continuar aproveitando esse sabor sem comprometer seus objetivos de saúde e emagrecimento. A dica para deixá-la menos calórica é substituir a manteiga por azeite de oliva, usar vegetais e reduzir o uso de bacon e embutidos”, explica.