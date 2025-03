Conheça ex-estrelas teen que já se aventuraram com conteúdo adulto na internet

Carreiras estão sempre em transformação. No mundo do entretenimento, as tendências mudam de forma dinâmica. Em relação à carreira de atores, alguns começam bem cedo e seguem uma longa jornada de trabalhos, enquanto outros optam por diferentes ocupações.

Para atores mirins, o início em uma produção nem sempre determina a permanência nesse ramo. Muitas vezes, isso ocorre porque essas oportunidades surgem em um momento no qual a criança ou o adolescente ainda está em formação e não tem uma ideia clara de qual carreira deseja seguir, o que é natural.

No entanto, algumas ex-estrelas mirins surpreendem o público ao anunciar a sua transição para a criação de conteúdos adultos.

Confira abaixo uma lista de personalidades que optaram pelo mercado 18+.

VEJA MAIS

Jessie Cave: a Lilá Brown de Harry Potter, produz conteúdo adulto para quem tem fetiche em cabelo.

Jesse Cave/ Reprodução/ Warner Bros e Redes Sociais

Dan Benson: o Zeck de "Feiticeiros de Waverly Place", também passou a investir em conteúdo 18+.

Dan Benson /Reprodução: Twitter

Renata Del Bianco: a Vivi de "Chiquititas", produz fotos sensuais sem nada explícito.

Renata Del Bianco / Reprodução



Thomaz Costa: o ator de "Carrossel", desistiu de vez do mundo +18 ao se converter.

Thomaz Costa/Reprodução/ Instagram

Bella Thorne: ex-estrela do Disney Channel, fez fortuna com seu perfil no OnlyFans e desativou a conta.

Bella Thorne/ Getty Images

Tyler Posey: o astro de "Teen Wolf", afirmou que a experiência foi mentalmente desgastante.

Tyler Posey/ Getty Images

Estefania Villareal: a Celina de "Rebelde", chegou a se defender das críticas, mas já deletou as postagens no perfil.

Estefania Villarea/ Redes Sociais

Austin Mahone: o cantor que chegou a ser comparado com Justin Bieber, mantém perfil no OnlyFans.

Austin Mahone/Getty Images

Maitland Ward: ex-atriz de "O Mundo é dos Jovens", afirmou que ganha 10 vezes mais como atriz de filmes adultos.

Maitland Ward/DISNEY E INTERNET/REPRODUÇÃO