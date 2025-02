Conheça a técnica militar para dormir rápido; saiba o passo a passo e como funciona

Conseguir dormir bem e de forma saudável é uma questão que preocupa milhões de pessoas, em que os motivos de não conseguir são variados. A insônia pode se tornar um problema quando a pessoa desenvolve prejuízos pela falta de qualidade de sono.

Ansiedade e estresse podem contribuir para que na hora de relaxar o sono "não chegue". Mas existe uma "técnica militar" que ganhou popularidade recentemente e ajuda a pegar no sono em apenas dois minutos.

A técnica de relaxamento foi criada para que soldados pudessem dormir rapidamente, ainda que estejam em lugares desconfortáveis ou em situações adversas, como nas zonas de guerra, em que o sono é fundamental para recuperar as energias e controlar a saúde mental.

Origem da técnica

O inventor da técnica foi Lloyd Bud Winter, que escreveu sobre a técnica no livro “Relax and Win: Championship Performance”, publicado em 1981.

O psiquiatra e médico do sono, membro titular da Associação Brasileira do Sono, Marcio Zanini, comenta que: "É um método que promete induzir o sono em apenas dois minutos e é ancorado no relaxamento progressivo de diferentes partes do corpo e na mentalização de cenários calmos".

Quem pode usar a técnica militar?

A técnica pode ser utilizada por qualquer pessoa, já que não há nenhum tipo de restrição. Por isso, ela é indicada para todas as pessoas que querem pegar no sono o mais rápido possível ou reduzir o tempo de rolar na cama e olhar para o teto enquanto tentam relaxar da rotina agitada.

Estudantes e até atletas que demoram a "desligar" a mente e o corpo, podem adotar a técnica para conseguir dormir.

Confira o passo a passo da técnica militar:

As etapas da técnica requerem concentração para que o objetivo seja alcançado:

Músculos do rosto: relaxe a testa, os olhos, as bochechas, a mandíbula e até a língua que, provavelmente, está tocando no céu da boca;

relaxe a testa, os olhos, as bochechas, a mandíbula e até a língua que, provavelmente, está tocando no céu da boca; Braços e ombros: deixe os ombros e os braços soltos, sentindo eles relaxarem um de cada vez até sentir o relaxamento nos dedos;

deixe os ombros e os braços soltos, sentindo eles relaxarem um de cada vez até sentir o relaxamento nos dedos; Respiração: este é um dos principais momentos, em que é preciso realizar uma respiração lenta e profunda para que a tensão saia do corpo;

este é um dos principais momentos, em que é preciso realizar uma respiração lenta e profunda para que a tensão saia do corpo; Pernas: a parte inferior do corpo também merece atenção, então relaxe começando pelos quadris, passando pelas coxas, panturrilhas até chegar nos dedos dos pés;

a parte inferior do corpo também merece atenção, então relaxe começando pelos quadris, passando pelas coxas, panturrilhas até chegar nos dedos dos pés; Limpe a mente: é preciso mentalizar uma cena tranquila, como estar numa praia relaxante, vendo o céu azul e ouvindo o barulho da água. Se preferir, pode repetir mentalmente a frase "não pense, não pense" para evitar distrações.

O médico do sono afirma que: "O relaxamento muscular progressivo e a mentalização de um cenário tranquilo podem facilitar o início do sono". Apesar disso, ele adverte que há poucos estudos científicos em relação à eficácia da técnica. "A melhor forma de saber se a técnica funciona é experimentá-la por algumas semanas. Alguns fatores podem atrapalhar a eficácia da técnica como ansiedade, preocupações excessivas, insônia crônica e ambiente de dormir inadequado”, explica Zanini.

O especialista deixa claro que a técnica não pode ser encarada como solução mágica para pessoas que enfrentam insônia crônica e que elas devem buscar orientação de um médico especialista. "É importante considerar as suas necessidades individuais e buscar orientação médica se necessário”, finaliza Marcio Zanini.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)