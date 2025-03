Quem foi São José? Conheça a história do esposo de Maria e o patrono universal da Igreja Católica

Conhecido por ser o esposo de Maria e o pai adotivo de Jesus Cristo, São José é considerado pelos católicos o maior exemplo de santidade depois da Virgem Santíssima. Nos evangelhos sagrados, a sua presença é citada nos capítulos 1 e 2 de Mateus, em que ele descreve a história do ponto de vista do próprio santo, e em 1 e 2 de Lucas, onde o evangelista narra o período de infância do Menino Jesus, que vivia em um local simples, mas sempre disposto a aprender sobre o seu chamado e o poder da fé com os seus pais.

Um exemplo de homem justo

Na bíblia, a história do santo inicia quando José estava noivo de Maria e havia acabado de receber a notícia de que ela estava grávida. Depois dessa descoberta, o futuro pai adotivo de Jesus ficou perturbado e começou a pensar em deixá-la para evitar que Maria fosse apedrejada, mas como José era um homem justo e muito temente a Deus, ele rezou e procurou orientação divina pedindo para que o Senhor guiasse a sua vida e lhe mostrasse o caminho. Após esse momento, José obteve a resposta divina de que aquele bebê era mesmo fruto do Espírito Santo.

Devoção a São José

Entre os santos que mais ajudaram a divulgar a devoção à São José, estão Santa Teresa D’ávila e São Francisco de Assis. No ano de 1870, o santo foi declarado oficialmente pelo Papa Pio IX como o Patrono Universal da Igreja Católica. Assim, o Dia de São José é celebrado no dia 19 de março, mas para realçar ainda mais a poderosa intercessão do santo, o Papa Pio XII instituiu uma segunda celebração anual, a “Festa de São José Operário”, que é comemorada sempre no dia 1 de maio.

Como escrever uma carta à São José?

Uma das formas mais populares entre os católicos de pedir a intercessão do santo, é escrevendo uma cartinha à São José, haja vista que ele é conhecido por atender as súplicas e os pedidos que parecem impossíveis de serem realizados. Confira o passo a passo:

Escreva a carta a mão; Após terminar de escrever, apresente o seu pedido à São José; Guarde a carta embaixo de uma imagem do santo ou dentro da bíblia, onde tenha alguma passagem de sua vida; E não esqueça de rezar pela sua intenção todos os dias.

Oração a São José

Ó São José, a quem Jesus nesta terra sujeitou-se e prontamente obedeceu, e a quem tratou sempre com singular reverência e amor! Como Ele nos céus, onde agora são recompensados os vossos méritos, vos irá negar alguma coisa? Orai por mim, ó São José, e alcançai-me antes de tudo a graça de detestar seriamente e fugir a todos os pecados, especialmente a estes: _______; de emendar para melhor minha vida; de me dedicar constantemente ao exercício das virtudes, especialmente destas: _______; e de me ver livre destas tentações: _______, das ocasiões de pecados, que podem pôr minha alma em perigo de condenação, e desta aflição e miséria: _______, a não ser que isto se oponha à vontade divina e à minha salvação. Em tudo isso, em todas as outras coisas, porém, submeto-me e confio-me à providência e disposição divinas e à vossa paterna proteção, ó São José. Amém.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob a supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)