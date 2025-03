O que a mitologia chinesa diz sobre a relação entre o umbigo e a conexão cósmica? Veja aqui!

Para muitas pessoas, o umbigo é apenas uma cicatriz no corpo que resultou da queda do coto umbilical após o nascimento, mas para os chineses esse órgão não somente é uma parte corporal como também funciona associado um portal que revela profundas interpretações espirituais e energéticas na trajetória de vida dos indivíduos. Além disso, eles acreditam que o formato do umbigo também pode dizer muito sobre a personalidade e o jeito de ser de cada pessoa.

Nesse sentido, a tradição da mitologia chinesa aponta que o umbigo funciona como um elo entre o próprio indivíduo e as forças universais, isto é, as características de espírito e de energia podem influenciar consideravelmente o cotidiano das pessoas. Embora esses conceitos não possuam uma base teórica ou científica que comprove a veracidade da informação, diversos famosos já fazem o uso dessas técnicas, como as atrizes Jade Picon e Klara Castanho e a apresentadora Sônia Abrão.

VEJA MAIS

Rituais Associados ao Umbigo

Algumas práticas utilizadas refletem a crença de que o umbigo é um canal que transmite energia e que conecta os indivíduos ao cosmos, protegendo assim, as pessoas de influências energéticas externas. Conheça alguns desses rituais:

Alinhar os chakras

Atualmente, existem diversas formas de alinhar os chakras ensinadas pela mitologia chinesa, algumas podem ser aprendidas pelo Youtube. Elas prometem conectar o umbigo à entrada de energias vitais e até à nutrição durante a gestação.

Tampar o umbigo

No Brasil, a prática de cobrir o umbigo com um band-aid ou esparadrapo tornou-se muito conhecida quando a ex-participante do Big Brother Brasil em 2022, Jade Picon, começou a fazer o uso desse ritual dentro do programa para evitar atrair energias negativas. Nos anos que se passaram após a exibição dessa edição, várias outras personalidades brasileiras também passaram a fazer o ritual.

Usar pedras energéticas

As pedras especiais ou cristais de energia que os chineses costumam colocar sobre o umbigo são comuns em rituais energéticos, porque são percebidas como ímãs positivos para a cura, a proteção, o autoconhecimento e o equilíbrio emocional.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob a supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)