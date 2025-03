Confira 5 perfis no Instagram para ver remoção de cravos e espinhas

Para muitas pessoas, assistir a vídeos de pessoas removendo cravos e espinhas se torna muito satisfatório ao ver que secreções estão sendo eliminadas do rosto ou do corpo. Segundo a Neurologia, isso acontece porque a ação de extrair esses comedões faz com que o nosso cérebro libere uma maior quantidade de dopamina, que nada mais é do que o hormônio que libera sensações de ânimo, prazer e felicidade.

Diante desse contexto, os níveis de estresse caem momentaneamente no sentido em que as pessoas começam a se sentir influenciadas a repetir esse ato no futuro, causando assim, um ciclo vicioso. Além disso, especialistas apontam que a sensação de satisfação ainda pode ser prolongada se a pessoa comentar sobre o conteúdo com alguém, porque faz ela ter um flashback daquela reação agradável.

Assim, ao longo dos anos, esse tipo de conteúdo relacionado à remoção de comedões tem ganhado a atenção de muitos internautas em diversas plataformas digitais, como o YouTube, o TikTok e, principalmente, o Instagram.

Confira abaixo 5 perfis no Instagram que publicam conteúdos relacionados a cravos e espinhas:

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob a supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)