Como tocar na bateria de uma escola de samba? Veja como se inscrever

Para muitos, o Carnaval é brilho, dança e alegria. Mas, para outros, a verdadeira magia está nos tambores, repiques e surdos que transformam cada desfile em um espetáculo inesquecível. E se você já se imaginou no meio dessa energia pulsante, comandando o ritmo da escola, a boa notícia é: sim, você pode tocar na bateria de uma escola de samba! Mas o caminho exige dedicação, disciplina e, claro, muito samba no coração. Veja o que fazer para se torna um dos ritmistas da bateria de uma escola de samba:

Como entrar para a bateria de uma escola de samba?

O primeiro passo é escolher o instrumento que mais combina com você. O surdo, a caixa, o repinique, o tamborim. Cada um tem seu papel essencial no compasso do samba. Se ainda não sabe qual tocar, não tem problema, muitas escolas oferecem oficinas de percussão e cursos para iniciantes.

Em São Paulo, por exemplo, agremiações como a Nenê de Vila Matilde e os Acadêmicos do Tucuruvi possuem escolinhas de bateria, onde os próprios mestres ensinam os segredos dos instrumentos e ajudam os novatos a encontrar o ritmo certo. Além disso, esses encontros são uma chance incrível de trocar experiências com ritmistas veteranos e sentir a verdadeira essência do Carnaval.

Mas não se engane: aprender um instrumento leva tempo. Dominar as batidas pode exigir meses de treino até que você esteja pronto para tocar com confiança. A palavra-chave aqui é persistência!

Como se inscrever para entrar na bateria de uma escola de samba?

Fazer parte da bateria não é apenas pegar um instrumento e sair tocando. Para garantir sua vaga, é preciso se inscrever como integrante da escola, pagar a taxa de associação (que varia de acordo com cada agremiação) e, acima de tudo, levar os ensaios a sério.

Os ensaios são o momento de aprimorar sua técnica, aprender as levadas do samba-enredo e se entrosar com a equipe. Quem não se dedica pode acabar perdendo seu espaço na bateria, afinal, a harmonia do desfile depende da sintonia entre os ritmistas.