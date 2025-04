Como ter uma comunicação saudável com meu filho? Confira dicas

A forma como os pais e responsáveis agem e se comunicam com as crianças e com os adolescentes é algo muito importante e que interfere nas relações interpessoais dos filhos, seja com amigos ou envolvimentos amorosos. Para além de monitoramentos online sobre comportamento de menores de idade, é necessário que os pais saibam ter um bom diálogo com os filhos.

VEJA MAIS



Entretanto, às vezes, muitos responsáveis não sabem como estabelecer um contato saudável com seus filhos. Pensando nisso, o OLiberal.com traz aqui uma lista com dicas para promover uma melhoria na comunicação de pais e filhos. Confira a seguir:

Fale com o seu filho e não para o seu filho

Quando um adulto fala “para” uma criança ou adolescente, ele passa a mensagem de que seus pensamentos e sentimentos são mais importantes ou interessantes, e que o relacionamento parental é sobre o que os pais querem que as crianças façam, não respeitando a vontade dos menores.



Ao invés disso, envolva seu filho em um diálogo bilateral, ou seja, que ambas as partes possam falar e serem ouvidas. Isso irá demonstrar que seu filho pode confiar em você agora e no futuro.

Evite rótulos ou expressões com grosserias

Uma das formas mais comuns e negativas de comunicação entre pais e filhos são o uso de expressões que podem ridicularizar, envergonhar e xingar, como uma forma de melhorar o comportamento. Esse tipo de comunicação apenas faz com que seu filho se sinta menos amado e afete negativamente o relacionamento paternal-maternal.

Veja alguns exemplos de expressões negativas

Você me envergonha;

Você não faz nada direito;

Você não me orgulha;

Você está agindo como uma menina (para meninos) ou "Você se comporta como um menino (para meninas)

Demonstre que aceita os seus filhos

Um dos passos importantes para uma comunicação saudável é os pais demonstrarem que aceitam os seus filhos, isso permite que eles se sintam bem consigo mesmos e sintam-se se seguros para compartilharem seus pensamentos, sentimentos e problemas.

Comunique-se com palavras gentis e acolhedoras

A comunicação com palavras gentis criam um bom relacionamento com seu filho, fazendo com que eles se sintam acolhidos e promovem melhora na autoestima, além de segurança e possibilidade de serem adultos sem problemas de comunicação em relacionamentos.

Alguns exemplos de palavras acolhedoras

"Eu te amo";

"Você me orgulha";

"Você é querido"

" Você é um ótimo filho".

(*Gabrielle Borges, com supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)