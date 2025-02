Como se chama quem nasce no Vaticano? Saiba mais sobre a cidadania do menor país do mundo

O Vaticano é o menor país do mundo, com apenas 0,44 km², situado dentro da cidade de Roma, na Itália. Governado pelo Papa, ele se destaca não apenas por sua importância religiosa e histórica, mas também por uma peculiaridade: quase ninguém nasce lá.

Isso acontece porque não há hospitais dentro do Vaticano e a cidadania vaticana não é concedida por nascimento, mas por vínculo funcional. Ou seja, apenas pessoas que trabalham para a Santa Sé podem se tornar cidadãs, como cardeais, alguns padres e os membros da Guarda Suíça.

Quem pode ser considerado vaticano?

Embora seja raro alguém nascer no Vaticano, a língua portuguesa possui um adjetivo pátrio para se referir aos seus cidadãos: vaticano ou vaticana. Veja alguns exemplos:

Ele é cidadão vaticano.

Ela trabalha na Cidade do Vaticano, mas não é vaticana.

No entanto, é importante lembrar que o termo não se refere a alguém nascido no país, mas sim a quem possui um vínculo oficial com ele. Por essa razão, se um bebê nascesse no Vaticano, ele não receberia automaticamente a cidadania vaticana. Em vez disso, herdaria a nacionalidade dos pais. Dessa forma, na prática, não existem nativos do Vaticano.

Qual a origem da palavra "Vaticano"?

O nome “Vaticano” tem origem no latim Vaticanus, que se refere ao Mons Vaticanus (Monte Vaticano), uma colina localizada na região onde o país está hoje. Além disso, a etimologia do termo está associada à palavra latina vates, que significa “vidente” ou “adivinho”, indicando que essa área era utilizada para práticas oraculares na Roma Antiga.

Curiosamente, “Vaticanus” também era o nome de uma divindade etrusca, responsável por abrir a boca dos recém-nascidos para que pudessem emitir o primeiro choro. O templo dedicado a essa divindade estava localizado na área que ficou conhecida como Vaticanum.

Assim, o nome Vaticano carrega uma rica herança histórica e cultural, refletindo antigas tradições religiosas e mitológicas que ajudaram a moldar a identidade da região.