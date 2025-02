Como mudar a cor do WhatsApp: veja como personalizar suas conversas com mais de 100 opções

Na última semana, o WhatsApp anunciou uma série de atualizações para deixar as conversas no aplicativo mais vibrantes e personalizáveis. A novidade mais destacada é a chegada de novos temas coloridos para os balões de mensagens, além de mais de 80 papéis de parede exclusivos. Agora, os usuários podem escolher entre mais de 20 cores para os balões de conversa e combinar com fundos temáticos, indo além do tradicional visual verde e das opções de tema claro ou escuro.

Personalização por chat ou para todo o app

A atualização permite que os usuários definam um tema específico para conversas individuais ou apliquem uma mudança global em todas as mensagens. Confira como usar cada recurso:

Para uma conversa específica:

Abra o chat desejado;

Clique no menu de três pontos (Android) ou na parte superior da tela (iOS);

Selecione "Tema da conversa";

Escolha a cor dos balões e o papel de parede exclusivo para aquela conversa.

Para alterar o tema padrão de todo o app:

Acesse Configurações > Conversas > Tema de conversas padrão;

Selecione a cor preferida e um papel de parede que se adapte ao seu estilo.

Mais de 100 opções de cores e fundos

Além dos clássicos tons de verde, a paleta agora inclui cores como azul-celeste, roxo, rosa e até gradientes. Os 80 papéis de parede adicionados trazem padrões geométricos, ilustrações abstratas e texturas minimalistas, garantindo opções para todos os gostos. A novidade chega para Android e iOS, mas pode ser liberada gradualmente para os usuários.