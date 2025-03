Como fazer as bananas durarem mais tempo? Veja dicas simples para evitar desperdícios

A banana é a fruta mais consumida no Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cada brasileiro consome, em média, sete quilos da fruta por ano. Ela é rica em potássio, magnésio, fósforo, cálcio, vitamina A, vitaminas do complexo B, vitamina C, antioxidantes, triptofano, carboidratos e fibras. Mas quem tem o costume de comprar bananas sabe que elas amadurecem rapidamente, muitas vezes de um dia para o outro, o que pode levar ao desperdício. Felizmente, algumas técnicas simples podem ajudar a prolongar a durabilidade da fruta.

Dicas para conservar as bananas por mais tempo:

Separe a penca: O agricultor Ervino Kogler recomenda separar as bananas logo após a compra. Isso porque, quando mantidas juntas na penca, elas liberam etileno, um gás que acelera o amadurecimento. Separando as bananas, é possível retardar esse processo.

Envolva o cabinho com filme plástico: Uma dica eficaz é enrolar o cabinho da banana com filme plástico ou papel alumínio. Essa técnica reduz a liberação do etileno e retarda o amadurecimento.

Armazene em local adequado: Evite guardar bananas na geladeira antes de estarem maduras, pois o frio pode escurecer a casca. O ideal é mantê-las em um local fresco e arejado, longe da luz direta do sol. Depois que amadurecerem, podem ser refrigeradas para preservar a polpa por mais tempo.

Pendure as bananas: Utilizar um suporte para pendurar as bananas evita que fiquem apoiadas em superfícies, o que pode causar machucados na casca e acelerar o processo de deterioração.

Congele as bananas maduras: Se perceber que as bananas estão muito maduras e não serão consumidas a tempo, uma boa opção é congelá-las. Basta descascar, cortar em pedaços e armazenar em um recipiente fechado no freezer. Elas podem ser usadas posteriormente em vitaminas, bolos e sobremesas.