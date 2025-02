Como escolher as carnes na hora de comprar? Veja os tipos e como utilizá-las

Se você já chegou no açougue ou no supermercado sem saber qual carne comprar, você não está sozinho! Com tantos cortes disponíveis, pode ser difícil escolher a opção ideal para cada tipo de preparo. Escolher a carne certa pode ser um desafio para quem não conhece muito bem os cortes e suas finalidades. Para facilitar sua vida, preparamos um guia com os principais cortes bovinos, suas características e como utilizá-los da melhor forma. Veja:

Carnes macias e fáceis de preparar

Esses cortes são ideais para quem busca rapidez e praticidade na cozinha, pois não exigem cozimentos longos.

🔹 Filé mignon – Extremamente macio, quase sem gordura. Ótimo para bifes, estrogonofe e medalhões. Porém, é um dos cortes mais caros.

🔹 Alcatra – Versátil e suculenta, funciona bem para bifes, churrasco, carne moída e assados no forno.

🔹 Contrafilé – Tem uma camada de gordura que mantém a carne suculenta, sendo excelente para grelhar, fritar ou assar.

🔹 Patinho – Carne magra e com pouca gordura. Muito usada para carne moída, bifes e preparos rápidos.

Carnes para churrasco

Se a ideia é preparar um churrasco saboroso, aposte nesses cortes que garantem maciez e suculência na brasa:

🔥 Picanha – Uma das carnes mais famosas para churrasco, tem uma capa de gordura que deixa a carne suculenta.

🔥 Maminha – Macia e com um sabor suave, pode ser grelhada ou assada no forno.

🔥 Fraldinha – Muito saborosa e suculenta, é ótima para churrascos e também pode ser usada em cozidos.

🔥 Costela – Tem bastante gordura e fibras, o que a torna ideal para assados de longa duração na brasa ou no forno.

Carnes para cozidos, ensopados e caldos

Esses cortes são mais duros e precisam de cozimento prolongado para ficarem macios e saborosos.

🍲 Coxão duro – Perfeito para carne de panela, cozidos e ensopados, pois amacia com o tempo de preparo.

🍲 Músculo – Rico em colágeno, ideal para sopas, caldos e cozidos de longa duração.

🍲 Peito – Possui gordura entremeada, excelente para caldos, cozidos e carne desfiada.

🍲 Acém – Um dos cortes mais econômicos, bom para carne de panela, picadinhos e ensopados.

Carnes para moer

Se você precisa de carne moída para hambúrgueres, recheios ou molhos, esses são os cortes mais indicados:

🍔 Patinho – Magro e com pouca gordura, ótimo para preparos mais leves.

🍔 Acém – Mais barato e suculento, dá uma textura boa para hambúrgueres caseiros.

🍔 Peito – Um pouco mais gorduroso, ajuda a dar sabor à carne moída.

Dicas finais para escolher a carne certa

✅ Para bifes e grelhados: prefira cortes macios, como filé mignon, alcatra e contrafilé.

✅ Para churrasco: picanha, maminha e fraldinha garantem um assado suculento.

✅ Para cozidos e caldos: cortes mais fibrosos, como músculo e costela, são ideais.

✅ Para carne moída: patinho e acém são boas opções, dependendo do nível de gordura desejado.