Como deixar o travesseiro branco? Veja técnica para lavar e os benefícios da limpeza

Travesseiros podem acumular sujeiras e manchas que são logo percebidas, principalmente os brancos, que podem ficar com uma coloração amarelada. Quando isso acontece, fica a dúvida de como lavar corretamente para que eles voltem a ficar limpos e confortáveis.

O amarelo geralmente é causado por conta da acumulação de suor, produtos para o cabelo, oleosidade da pele e cabelos e até células mortas que ficam no travesseiro após um certo período em contato com a pessoa, principalmente durante a noite.

Algumas pessoas podem achar que se trata apenas de estética, mas, na verdade, a falta de higiene pode causar sérios prejuízos à saúde humana. A combinação de suor, poeira e células mortas por muito tempo pode ser um ambiente favorável para ácaros, fungos e bactérias, que vão se proliferar no local e causar alergias, asma, rinite e outras doenças. Para não correr risco, é importante realizar a limpeza regular e completa dos travesseiros.

VEJA MAIS

Como lavar o travesseiro?

O consultor de um site especializado em travesseiros, David Smith, divulgou um método simples e eficaz com poucos ingredientes para que os travesseiros voltem a ter uma boa aparência e fiquem livres dos de bactérias e fungos, sem precisar utilizar a máquina de lavar.

O procedimento dura em média 10 minutos e é prático. Confira o passo a passo:

Em um recipiente, misture partes iguais de água oxigenada volume 10 ou 20 e água;

Aplique cuidadosamente a mistura nas manchas amareladas e por outras partes do travesseiro;

Deixe o produtor aplicado descansar durante 10 a 15 minutos para que ele possa agir;

Por fim, enxágue com água limpa para retirar completamente a mistura e deixe secar.

Benefícios de limpar o travesseiro

Sem a necessidade de utilizar equipamentos e produtos caros, a água oxigenada reage com as impurezas sem prejudicar o tecido, eliminando o ambiente que as bactérias, ácaros e fungos gostam.

Com o travesseiro limpo, é possível voltar a ter uma boa noite de sono sem se preocupar com alergias e outras doenças.

É importante realizar com frequência a limpeza para que ele fique sempre limpo e branco.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)