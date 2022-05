Chinês resolve em uma noite problema matemático que fez grupo passar meses pesquisando

Um grupo de pesquisadores passou quatro meses tentando solucionar uma questão, mas Wei Dongyi, de 30 anos, conseguiu resolver o problema matemático em uma noite. Conhecido agora como “God Wei” (“Deus Wei”), o chinês é professor assistente de matemática na Universidade de Pequim, na China.

Considerado um novo gênio, Wei é conhecido por não ter precisado realizar o “gaokao”, vestibular chinês que é considerado um dos mais difíceis do mundo. São 6,6 milhões de vagas universitárias anualmente para uma concorrência de 10 milhões de pessoas.

O jornal South China Morning Post divulgou as informações de que o grupo de matemáticos passou meses tentando desenvolver um modelo de equação para o problema aparentemente indecifrável. Wei então forneceu as suas próprias equações, que obteve uma taxa de aprovação de 96%.

Além disso, o jornal informou que os cientistas tentaram recompensar o rapaz com dinheiro, mas ele recusou. "É desnecessário me pagar por um problema tão fácil", justificou Wei. Após insistência para o pagamento, Wei solicitou apenas a recarga do seu cartão de transporte como recompensa.