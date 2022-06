Casal de mulheres cogitam ser irmãs após descobrir relação de ambas as mães com o mesmo homem

Um casal de mulheres do Canadá descobriu que podem ser irmãs por parte de pai. Carley e Mercedes compartilharam a dúvida no TikTok, onde muitas pessoas afirmaram que as duas pareciam mesmo ter o parentesco. Juntas a dois anos, as duas mulheres começaram a cogitar a possibilidade ao descobrir que as duas mães fizeram sexo com o mesmo homem.

Com mais de 500 mil seguidores, a dupla compartilhou um vídeo onde questionam como funcionaria o teste de DNA caso escolhessem o fazer: “se nos beijássemos, o resultado poderia ser alterado? Nós temos que passar um dia sem beijar para que o nosso DNA não esteja na boca da outra?”.

As duas estão passando pelo momento até mesmo bem humoradas. Existem diversas dúvidas mas o casal não parece abalado com a possibilidade. Na tarde de segunda-feira (20), elas compartilharam outro vídeo onde diz que “o teste de DNA está a caminho”.

Diversos seguidores comentaram as postagens da dupla, muitos acreditando que as duas mulheres são mesmo irmãs. Um deles diz: “meu deus, são iguais”. Outro responde “eu nem sei o que faria se estivesse na situação de vocês”. Um terceiro questiona “vocês vão continuar juntas se forem irmãs?”.

Com muitas perguntas e a espera de resultados, a dupla segue compartilhando vídeos em sua conta no TikTok e seus seguidores aguardam ansiosamente pelo resultado do teste de DNA. Confira um dos vídeos do casal canadense no Tik Tok:

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)