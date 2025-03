Carregador e fone de ouvido encardidos? Veja truque para limpar os cabos

Olhou para o fio do seu carregador de celular e do fone de ouvido e viu que eles ficaram amarelados com o tempo? Confira como fazer a limpeza dos fios em poucos minutos com apenas com um produto de limpeza.

Como limpar fios encardidos?

É simples! Para essa dica você só vai precisar de uma esponja de cozinha, um pano e um pouco de um saponáceo cremoso, produto de limpeza multiuso que pode ser encontrado facilmente nos supermercados. Pode ser Cif Cremoso, Sapólio Radium, Sanol Cremoso ou outro produto similar.

O primeiro passo é aplicar o produto de limpeza no lado macio da esponja (amarelo). Após essa etapa, esfregue de forma suave a esponja em toda a extensão do cabo que está com aspecto de encardido. É importante sempre verificar se o cabo que será limpo não possui fissuras no plástico. Caso haja, tomar cuidado para que o produto não entre em contato com o material interno. Por fim, passe um pano úmido em todo o comprimento do fio e deixe secar.

Dica extra

Para manter o aspecto limpo dos cabos de carregador e de fone de ouvido, evite deixá-los em locais que acumulam sujeiras e longe do chão. Isso ajudará a evitar com que eles não fiquem amarelados rapidamente com o passar do tempo.

(Júlia Marques, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)