Carnaval Paraense: Conheça 2 drinks refrescantes feitos com frutas regionais para curtir a folia

No Pará, Carnaval é sinônimo de ritmo, alegria e, claro, sabores inesquecíveis! E para completar a festa, que tal drinks refrescantes e autênticos, feitos com ingredientes amazônicos? Hoje, vamos te ensinar como preparar coquetéis irresistíveis para curtir a folia com um toque regional.

O bartender Netinho Master compartilhou suas receitas e segredos para transformar frutas típicas da nossa região em verdadeiras experiências sensoriais. Com um preparo rápido e descomplicado, você vai brindar o Carnaval com muito sabor e originalidade!

Drinks com sabor amazônico

Netinho preparou duas opções especiais para os foliões: Dia de Plácido e Caboclinha . Ambos são feitos com frutas típicas da região, que podem ser facilmente encontradas nas feiras de Belém, especialmente na tradicional Feira do Ver-o-Peso.

1. Dia de Plácido

Este coquetel destaca o sabor do taperebá, fruta amazônica de sabor adocicado e levemente ácido, combinada com ingredientes que elevam seu frescor e complexidade.

Ingredientes:

Taperebá

Destilado branco

Amaro de ervas

Limão-taiti

Cumaru ralado

2. Caboclinha

Inspirado na clássica caipirinha, o Caboclinha a leva um toque paraense com o limão mexerica, variedade fácil de encontrar nas feiras locais.

Ingredientes:

Limão mexerica

Destilado de sua escolha

Sinar (amaro de ervas, feito com alcachofra)

Limão-taiti

Cumaru ralado

Frutas amazônicas que fazem a diferença:

Além do taperebá e do limão mexerica, Netinho destaca outras frutas incríveis para criar bebidas diferenciadas, como o bacuri e o cupuaçu. O bacuri confere uma textura mais encorpada e cremosa ao drink, enquanto o cupuaçu é conhecido pelo seu dulçor equilibrado com acidez e aroma marcante.

Essas frutas podem ser usadas de diversas formas: em xaropes, licores ou até mesmo em macerações com destilados, garantindo sabores únicos e autênticos aos coquetéis.

Se você quer curtir o Carnaval com um gostinho bem paraense, essas receitas são uma excelente pedida! Agora é só reunir os amigos, preparar os drinks e aproveitar a festa com muito sabor e refrescância!