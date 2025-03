Cantor Rafa Diniz morre afogado no Rio São Francisco

O cantor Rafa Diniz morreu ontem, 21, ao se afogar no Rio São Francisco. O músico estava na Ilha do Fogo, localizada entre Petrolina, em Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia. Após um mergulho, Diniz não conseguiu retornar para a margem e acabou se afogando. Ele tinha 22 anos.

Em nota à imprensa, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco informou que enviou uma equipe de mergulho ao local. O corpo do cantor foi encontrado após algumas horas de busca. Apesar de bela, a localidade é conhecida por ser perigosa. Em 2016, o ator Domingos Montagner morreu ao se afogar no rio.

O músico iria se apresenta na região amanhã, 23, e decidiu se banhar no rio antes do show. De acordo com relatos de Matheus Mattos e Jhonny Silva, empresário e produtor de Diniz, respectivamente, o cantor saltou de uma pilastra da Ponte Presidente Dutra.

Após um salto bem-sucedido, o músico realizou um novo mergulho. Dessa vez, no entanto, enfrentou uma forte correnteza e não conseguiu retornar para a beira do São Francisco. Os colegas de Diniz tentaram ajudá-lo, mas corpo do cantor foi levado rapidamente pela água.

Rafa Diniz era o nome artístico de Jhaimerson Juvenal. O cantor se dedicava há três anos à carreira musical, focada no gênero arrocha. Ao todo, ele lançou sete discos e se preparava para o lançamento de seu primeiro EP visual.

O músico deixa a esposa e duas filhas. O velório ocorre neste sábado, 22, na casa do artista, no bairro Ouro Preto, em Petrolina. O sepultamento está previsto para amanhã, 23, no Cemitério Campo das Flores, em Petrolina.