Cachorro dentista? Pai amarra dente da filha na coleira do cachorro para arrancar; veja

Um vídeo divertido viralizou nas redes sociais, com um "caramelo mil e uma utilidades": uma garotinha decidiu arrancar o dente de leite com uma ajudinha do melhor amigo, Malinois. Seu pai amarrou o dente em um fio e prendeu na coleira do cachorro, jogou um osso para ele e, com a corrida, o dente foi junto.

VEJA MAIS



A cena rapidamente ganhou milhões de visualizações e até o barulho do momento chamou a atenção. Um "tuc" é ouvido logo que o dente é arrancado, o que não passou despercebido pelos internautas. "Pelo barulho foi a arcada dentária todinha", comentou um. "O cérebro saindo junto pelo buraco do dente", divertiu outra.

No fim, o experimento deu certo e o pai assegurou: "a ideia foi dela".

Os comentários ainda se divertiam com a decisão: "a ideia é sempre da criança, não sabemos qual: a de barba ou a de vestido".