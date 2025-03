BNDES: Aprovações de crédito do Fundo Clima somaram R$ 10,2 bilhões no ano de 2024

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta quinta-feira, 20, que as aprovações de crédito com recursos do Fundo Clima somaram R$ 10,2 bilhões no ano de 2024.

A região Sudeste totalizou R$ 4,1 bilhões em aprovações, seguida pelo Centro-Oeste (R$ 2 bilhões), Nordeste (R$ 1,8 bilhão), Sul (R$ 1,6 bilhão) e Norte (R$ 460 milhões).

Segundo o BNDES, o Nordeste é a região com maior magnitude de crescimento na aprovação de projetos de transição energética.

"Entre os principais projetos com recursos do Fundo Clima no Nordeste estão investimentos em novos projetos de fontes renováveis de energia - eólica e solar - que, somados, acrescentam cerca de 450 MW de capacidade instalada ao Sistema Interligado Nacional (SIN), e a execução de plano de investimentos em recursos hídricos no estado do Ceará", apontou o banco de fomento, em nota distribuída à imprensa.

O Fundo Clima, criado em 2009, recebe aportes como recursos de participação especial de petróleo e doações. A verba é destinada a investimentos reembolsáveis, através de operações via BNDES, e não reembolsáveis, através do Ministério do Meio Ambiente, em apoio a projetos, estudos e financiamentos de empreendimentos "que visem a mitigação e a adaptação à mudança climática e aos seus efeitos".