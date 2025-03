Bióloga paraense viraliza ao comemorar aniversário com tema "Coisas que só tem no Pará"

Uma bióloga paraense conquistou a internet ao comemorar seu aniversário com uma festa temática com "Coisas que só tem no Pará". No vídeo que repercutiu nas redes, ela aparece caracterizada como uma Rainha das Rainhas, enquanto amigos e familiares surgem vestidos de referências icônicas do estado, como a Barraca da Beth Cheirosinha, o vendedor de água no RexPa, a Encantada do Brega, o Círio de Nazaré, além de personagens como Dona Onete, Joelma e Chimbinha. Outras fantasias criativas incluíram a famosa mangueira com a manga caindo no para-brisa do carro, a "Diva do Vestibular", o tradicional toró das 15h e até o urubu e a garça namoradeira.

Com mais de 5 mil curtidas, o vídeo gerou uma enxurrada de comentários elogiando a criatividade da aniversariante. "Ahazooooooou no tema", escreveu um seguidor. "Que lindo. Queria um aniversário assim", disse outro. "A mangueira com a manga caindo está tudooooo kkkkk", brincou uma seguidora.