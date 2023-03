Baleia com escoliose é vista próximo a praia movimentada na Espanha; vídeo

Guardas civis espanhóis registraram em vídeo um fato inusitado no último final de semana: uma baleia com escoliose. O animal nadava próximo a uma praia bastante movimentada na costa sudeste da Espanha.

VEJA MAIS

Suspeitando que uma rede pudesse estar presa ao corpo do animal, os guardas acionaram especialistas do Oceanográfico de Valência, o maior aquário da Europa, que fica próximo ao local. Ao se aproximar do animal, os profissionais notaram que não se tratava de um problema externo, mas um grave desvio de coluna.

A escoliose de origem desconhecida alterou a anatomia do animal, que se movimenta com bastante dificuldade, utilizando apenas a parte frontal do corpo. A baleia conseguiu voltar ao alto-mar, mas por sua desorientação causada pela má formação corporal, pode voltar a aparecer próximo as praias da região.

Por conta da dificuldade de aproximação do animal sem colocá-lo em risco, os especialistas não puderam colocar um chip de monitoramento na baleia. O vídeo foi registrado pelas autoridades da Guarda Civil, próximo a praia de Cullera. Veja:

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)