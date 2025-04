Aumenta o risco de temporais na Grande SP, mostra previsão do tempo

O risco para temporais aumenta na Grande São Paulo nesta quinta-feira, 3, por causa da aproximação de uma frente fria, que vem trazendo uma massa de ar frio moderada a forte. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, o grande choque térmico sobre o Estado paulista vai facilitar a formação das nuvens carregadas.

Na segunda-feira, 31, a região metropolitana de São Paulo, principalmente o ABC, foi atingida por forte temporal que provocou estragos. como alagamento de avenidas e de estações de trem.

Nesta quarta-feira, 2, são esperadas chuvas na forma de pancadas isoladas com até forte intensidade entre o meio e o fim da tarde, acompanhadas de raios e rajadas de vento, o que pode eleva o potencial para queda de árvores, além da formação de alagamentos, conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

A expectativa é que a Grande São Paulo tenha mais chuva na sexta-feira, 4, e a temperatura comece a baixar com a grande quantidade de nuvens, chuva e a entrada de ventos frios, de origem polar. "Mas a sensação de um ar um pouco abafado ainda vai predominar em grande parte do dia", acrescenta a empresa de meteorologia.

No primeiro fim de semana de abril, a região deve registrar temperaturas amenas devido a uma massa de ar frio e alta umidade marítima. "A combinação do ar frio com a falta do sol, por causa do excesso de nuvens, vai manter a temperatura amena", observa a Climatempo.

Ainda em abril, outras duas massas de ar frio, mais fortes, devem causar queda de temperatura acentuada na Grande São Paulo.

Veja a variação de temperatura para os próximos dias, segundo a empresa Meteoblue:

- Quarta-feira: entre 21ºC e 28ºC; - Quinta-feira: entre 21ºC e 28ºC; - Sexta-feira: entre 20ºC e 25ºC; - Sábado: entre 16ºC e 19ºC; - Domingo: entre 16ºC e 20ºC.

Risco de tempestade no Sul do País

Ainda de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foi emitido alerta laranja para o risco de tempestade em trechos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Há possibilidade de chuva entre 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (de até 100 km/h), e queda de granizo. O aviso é válido até esta tarde de quarta-feira.

Também incide sobre o País alerta amarelo para chuvas intensa principalmente em áreas das regiões Norte, Centro-Oeste e Sul ao longo do dia.