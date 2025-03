Veja quem é a brasileira que namora Marlon Wayans, ator de 'As Branquelas'

Com relacionamento assumido desde setembro do ano passado, o ator americano conhecido pelo filme "As Branquelas", Marlon Wayans, está no Brasil para conhecer a terra natal da namorada Camila Gomes, cantora brasileira. Saiba mais sobre ela:

Quem é a namorada brasileira do ator de "As Branquelas"?

Conhecida no meio artístico como Ruby, Camila Gomes tem 29 anos e nasceu em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Ela começou a cantar na igreja ainda durante a infância, quando tinha apenas três anos.

A artista chegou a cursar Direito, até o quinto período, mas interrompeu em 2018 para conseguir investir e se dedicar à carreira musical. A partir de postagens nas redes sociais de vídeos caseiros onde ela aparecia cantando, a artista foi convidada pelo produtor Papatinho para gravar profissionalmente e juntos fizeram cinco músicas.

Depois disso, Ruby fechou um contrato com a gravadora Universal Music Brasil e lançou seu primeiro álbum nas plataformas. Hoje em dia, a mineira já conta com cerca de 5 milhões de reproduções no canal do YouTube e 7 mil ouvintes mensais no Spotify.

Com pai e mãe pastores, a religião influencia até hoje na arte e na vida pessoal de Ruby.

Confira um dos hits de Ruby

(Júlia Marques, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)