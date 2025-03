Dia de São José! Aprenda a oração para pedir emprego ao santo

Hoje, dia 19 de março, é comemorado o dia do esposo da Virgem Maria e do pai adotivo de Jesus, o glorioso São José. Além desses títulos, o santo também é considerado pelos católicos como o santo das famílias, por influenciar notavelmente na criação do Menino Jesus, e o santo dos trabalhadores, por atender a muitos pedidos de pessoas que buscam por uma oportunidade de emprego.

No Brasil, a taxa de desemprego cresceu consideravelmente no ano passado, o que fez com que muitas pessoas ficassem sem condições de levar o sustento para suas casas. Em fevereiro de 2024, por exemplo, os desempregos no país subiram para 7,8%, o que corresponde a 14,8 milhões de indivíduos na fila em busca de um trabalho, um cálculo que se refere a mais 880 mil pessoas desocupadas, segundo o IBGE.

Assim, uma das práticas mais realizadas pelos católicos quando estão em busca de um emprego é fazer uma oração pedindo um cargo à São José, que pode ser realizada tanto em forma de súplica ou por meio de uma carta escrita a mão deixada embaixo de uma imagem do santo, ou em alguma passagem da bíblia que possua o seu nome. Confira uma prece poderosa para pedir um trabalho a São José:

Oração a São José para pedir emprego

Oh! Meu querido Santo Trabalhador, que fizestes em vida a vontade de Deus através do trabalho, abra as portas do comércio para que eu possa conseguir um emprego.

Dai-me forças e coragem para não desistir no primeiro não.

Que eu tenha a disposição de Santa Teresa D'Ávila, a simplicidade de Maria de Nazaré, a força de Santo Antônio.

Orienta os nossos governantes para a distribuição dos bens do país.

Protege as nossas famílias para que não se deixem vencer pela seca, pelo medo, pela violência, pela falta de trabalho e dê esperança no Domingo da Ressurreição.

Meu São José, padroeiro dos trabalhadores, não me deixe sem o pão de cada dia e sem perspectiva de um novo dia para minha família.

Prometo, com o dinheiro do meu futuro emprego, ajudar uma instituição de caridade a divulgar essa devoção.

Por Cristo Nosso Senhor. Amém.

